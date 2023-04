Beerschot swingt als vanouds thuis tegen Club NXT: “Dit gaat het team goed doen”

Beerschot had wel iets recht te zetten na de 4-0 blamage van vorige week tegen RWDM. Iets wat de troepen van de geschorste Andreas Wieland duidelijk ook hadden begrepen, want de Mannekens domineerden van het eerste tot het laatste fluitsignaal. “Dit was een goede prestatie van ons. We gaven nauwelijks iets weg en waren voorin erg efficiënt. Dit gaat het team goed doen”, weet Thorisson.

Het was Thibaud Verlinden die na 24 minuten voetballen het Kiel al een eerste keer in lichterlaaie zette met een knappe treffer van buiten de zestien. Spitsbroeder Thibo Baeten kon uiteraard niet onderdoen. Vanop de stip kon hij er vlak voor de koffie nog 2-0 van maken.

Eindelijk nog eens Thorisson

Na de rust voetbalde Beerschot nog een doelpuntenkermis bij elkaar via treffers van Koshi en de enige van de drietand vooraan die nog niet gescoord had: Nokkvi Thorisson. “Ik voelde me goed in de wedstrijd en kwam vandaag in de juiste posities. Dan weet ik dat de kans er altijd inzit om mijn graantje mee te pikken. Al was het wel stillaan tijd dat ik het ook nog eens effectief de netten vond.”

Het doelpunt van Thorisson kwam er trouwens op een assist van de piepjonge Axl Van Himbeeck. De tiener stond voor de tweede keer op een rij in de basis en legde bij zijn vuurdoop voor eigen publiek een puike prestatie op de mat. “Ik was minder nerveus dan vorige week tegen RWDM. Het is ook leuker voetballen voor eigen publiek. Dat ze dan mijn naam scanderen en ik een applausvervanging krijg, is alleen maar mooi meegenomen. Zeker voor een jonge speler zoals ik.”

Jong en bescheiden

Van Himbeeck gaf na de wedstrijd een zeer nuchtere indruk en is allesbehalve van plan om te beginnen zweven. “Ik hoop natuurlijk dat ik mag blijven staan, maar dat ligt volledig in de handen van de coach.” Hoe dan ook moet de 18-jarige Axl Van Himbeeck zich wel eerst opmaken voor een nieuwe schoolweek, want de paasvakantie zit er na dit weekend weeral op.

Beerschot: Lathouwers, Seydoux, Meisl, Konstantopoulos (89’ Frans), Matthys, Weymans, Van Himbeeck (75’ Koshi), Rigo, Thorisson (85’ Sebaoui), Baeten, Verlinden (85’ Bonsu).

Club NXT: Maton, Cuevas, Ordonez (46’ Goemaere), Willems (78’ Yakimenko), Seys, Simba, De Smet, De Roeve, De Smet, Talbi (89’ Jensen), Servais (78’ Wameso).

Doelpunten: 24’ Verlinden (1-0), 42’ Baeten (2-0), 65’ Thorisson (3-0), 81’ Koshi (4-0).

