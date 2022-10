Beerschot slikt eerste uitnederlaag en dat was eigenlijk niet nodig: “Onszelf meer leren belonen”

Voetbal CPLBeerschot is leider af, na een vermijdbare nederlaag op het veld van RWDM. “De twee tegengoals die we slikten, waren eigenlijk onnodig”, stelde Beerschots trainer Andreas Wieland vast. “Verder waren we ook te weinig efficiënt.”

Tot voor dit weekend kon Beerschot een erg fraai rapport voorleggen buitenshuis. Tripjes naar Standard B, Club Brugge B en Virton leverden 7 op 9 op. In het Edmond Machtensstadion van RWDM moest paars-wit zaterdag zijn eerste uitnederlaag slikken. 2-0 werd het, na doelpunten van Luke Plange en Mickaël Biron. Vanzelfsprekend was dat de ontgoocheling groot bij Beerschot, temeer omdat men zichzelf in de voet had geschoten. Met name Jan Van den Bergh speelde een ongelukkige rol bij de tegendoelpunten.

Andreas Wieland nam het na de wedstrijd op voor Van den Bergh, die doorgaans natuurlijk ook een steunpilaar en een uiterst betrouwbare pion is. “In de kleedkamer heb ik heel de groep toegesproken, niet enkel Jan”, aldus Wieland. “De tegentreffers waren onnodig, maar we verliezen niet door de schuld van één speler. Bij de 1-0 hadden anderen al eerder kunnen ingrijpen. En vlak voor de 2-0 lieten we aan de overkant van het veld een grote kans liggen. Het zou dus helemaal niet correct zijn om maar naar één iemand te wijzen. Je wint als groep en je verliest als groep.”

Efficiëntie

Tegen een eerder afwachtend RWDM versierde Beerschot nog wel een paar kansen, maar scoren lukte dus niet. Voor de tweede keer dit seizoen zwegen de Kielse kanonnen. Ook dat telt uiteraard door na negentig minuten. “Het was duidelijk dat wij het meeste initiatief namen”, ging Andreas Wieland verder. Dat resulteerde overigens in 68 procent balbezit. “Maar: onze tegenstander was efficiënt en wij niet.”

Door het verlies in Molenbeek is Beerschot zijn leidersplaats na één week alweer kwijt. De beloften van Anderlecht wonnen wél en staan nu eerste in de tweede voetbalklasse. Beerschot blijft wel meedraaien in de bovenste regionen, maar moet tegelijk enkele lessen trekken. “Tegen Lierse, Lommel en RWDM speelden we goed, maar hielden we daar geen punten aan over. We moeten leren om onszelf meer te belonen”, besloot Andreas Wieland.

