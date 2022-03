Beerschot slikt 23ste nederlaag van het seizoen: “Gent pakte zijn momenten, wij niet”

Het werd dus weer niks voor Beerschot. Tegen Gent deden de jongens van trainer Greg Vanderidt wel hun best, maar punten leverde dat niet op. “Alles bij mekaar vond ik ons niet echt de mindere, al had Gent wat meer balbezit”, zei Joren Dom in de mixed zone. “Het verschil zat hem in een paar cruciale fases. Gent pakte zijn kansen wel, wij niet. Het is een beetje het verhaal van het seizoen. Daar kwam bij dat de eerste Gentse goal op een heel ongelukkig moment viel, zo vlak voor rust.”

De 0-2 deed de boeken dicht voor Beerschot. Echt een vuist maken, zat er nadien niet meer in. “Achteraf bekeken was die tweede goal de doodsteek”, aldus Dom. “Toen werden we gepakt op de tegenaanval. Ik geraakte net niet op tijd terug om dat doelpunt te verhinderen. Al was Lemajic op zich ook niet mijn man, natuurlijk. Het echte geloof om nog terug te vechten, miste ik na de 0-2 een beetje. We hebben ook niet de ploeg om nog powerplay te ontwikkelen, maar toch. Anderzijds snap ik ergens wel dat de weerbaarheid iets minder was dan een week eerder in de derby. De omstandigheden waren nu ook heel anders, zo zonder publiek.”

Passie en strijd

“We hadden gehoopt op het elan van de derby te kunnen doorgaan”, vulde Beerschots trainer Greg Vanderidt nadien nog aan. “Op papier was het een ongelijke strijd, want ik vind Gent de beste ploeg van het ogenblik. Toch kregen we soms het gevoel dat we onze voet naast Gent konden zetten. Maar dan sloegen zij op de juiste momenten toe. Wij, van onze kant, hadden vlak voor de rust altijd de 1-1 moeten maken. Toen had Davy Roef een echt goede redding in huis. Het is spijtig dat we de passie en de strijd die we in de jongste weken hebben getoond in het begin en het midden van het seizoen te weinig lieten zien. Als we heel het jaar met de zelfde instelling hadden gespeeld, zaten we nu niet in deze situatie.”