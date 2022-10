Beerschot pakt volle buit tegen Jong Genk: “We hebben ervoor geknokt”

Volleybal Lotto Volley Liga Sam Gortzak (Tectum Achel) over het verlies tegen Maaseik: “Meer verwacht in eigen huis”

Tectum Achel is in eigen huis zwaar onderuit gegaan tegen Maaseik. De bezoekers gaven de thuisploeg amper ruimte waardoor Achel nooit in de wedstrijd kwam. “Ik had in de derde set wel het gevoel dat we onze voet naast die van Maaseik konden zetten, maar het was inderdaad alleen op dat moment”, zegt Sam Gortzak. De Achel-spelverdeler zag ook veel goede wil bij de Noord-Limburgers, maar daarmee win je geen wedstrijd. “Klopt, er is nog veel werk aan de winkel voor ons.”

13:34