Beerschot pakt eerste 18 op 18 in vijftien jaar profvoetbal: “We willen de winterstop ingaan als competitieleider”

Een koude zondagavond op ‘den Beerschot’, maar wel eentje voor de geschiedenisboeken. De Mannekens blijven niet alleen op koers om de winterstop in te gaan als leider in 1B, maar winnen ook voor de zesde keer op rij. “We begonnen nochtans niet goed aan de match”, opent Verlinden. “Het bleef veel te lang spannend. Ik vind wel dat we ons herpakt hebben in de tweede helft, zoals de coach had gevraagd. Jammer dat we dan geen 2-0 kunnen maken. We zetten wel opnieuw een goeie prestatie neer en nu willen we uiteraard de winsterstop ingaan als competitieleider”, vertelt de vinnige vleugelaanvaller van de Ratten.