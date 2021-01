Beerschot ontvangt Cercle: winst in inhaalmatch brengt paars-wit opnieuw in top vier

’t Is lang geleden

En of een nieuwe zege deugd zou doen voor Beerschot. Het is intussen van 29 november (2-3 op KV Mechelen) geleden dat paars-wit nog eens winnend van het veld kon stappen. Voor de vorige reeks van vijf opeenvolgende matchen zonder overwinning moeten we terug naar het voorjaar van 2019. Toen kwam Beerschot in de promotiefinales van 1B (tegen KV Mechelen) en op de eerste drie speeldagen van Play-Off 2 niet verder dan twee gelijke spelen en drie nederlagen. In de reguliere competitie is het dan weer van het seizoen 2012-2013 geleden dat Beerschot zo lang op zijn zegehonger bleef. Tussen november 2012 en maart 2013 bleven de Mannekens toen liefst veertien keer verstoken van de winst. Zo erg is het nu nog lang niet, maar toch: een driepunter is heel erg welkom.

Top vier wenkt

Opmerkelijke vaststelling: ook na de recente één op vijftien staat Beerschot er toch nog goed voor in het klassement. Mits winst vanavond duikt de ploeg van trainer Hernan Losada zowaar zelfs weer de top vier binnen. Beerschot kan net als OH Leuven en Anderlecht op 32 punten komen, maar heeft dan meer gewonnen matchen op de teller. Een virtuele plek in Play-off 1 na twintig speeldagen: het zou een straffe prestatie zijn voor een promovendus. Intussen blijven ze op het Kiel beweren dat ze daar nog niet echt mee bezig zijn en dat ze in de eerste plaats vooral snel het behoud willen realiseren. Wel, ook in dat opzicht is het duel met Cercle – de voorlaatste in de stand – niet onbelangrijk. Bij winst zet Beerschot de ‘Vereniging’ op veertien punten. Dat haalt Cercle toch nooit meer op?

Opwarmertje voor ‘Gouden Rapha’?

Meteen na Beerschot-Cercle worden de blikken op de Gouden Schoen gericht. Die wordt immers vanavond uitgereikt en Beerschots draaischijf Raphael Holzhauser is bij de laatste vijf kanshebbers. De vorige keer dat een Beerschotter in de top vijf eindigde, was in 1999. Marc Degryse werd toen vijfde. Voor een Kielse podiumplaats moeten we terug naar 1981. Dat jaar werd Juan Lozano tweede. En Beerschots laatste en enige winnaar was Rik Coppens in 1954.



Hoe Holzhauser het er uiteindelijk van af gaat brengen, kan u vanaf 21.45 uur zien op VTM. Winnen tegen Cercle Brugge zou Holzhauser alvast in de juiste stemming brengen voor het verdere verloop van de avond.