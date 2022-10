Beerschot ontvangt Anderlecht B in slotmatch van heenronde: “De trainerswissel bij Anderlecht zal normaal weinig effect hebben op hun speelwijze”

Een weekje na de winst op Jong Genk staat Beerschot opnieuw oog in oog met een beloftenteam. Anderlecht B, dat van de week coach Robin Veldman zag doorgeschoven worden naar de A-kern, komt zaterdag op bezoek in het Olympisch Stadion. Ex-Rode Duivel Guillaume Gillet zal de Anderlechtse jonkies aansturen.

“Ik verwacht niet dat de trainerswissel bij de tegenstander veel gaat veranderen aan hun manier van spelen”, blikt Andreas Wieland vooruit. “Anderlecht zal wel de sportieve lijn blijven aanhouden die eerder intern werd uitgezet. Ik vind Anderlecht trouwens een getalenteerde ploeg die in deze reeks al snel mooie resultaten neerzette. Een paar jongens kregen ondertussen ook al hun kans in de A-kern. Lucas Stassin is daar een voorbeeld van. Maar ook Luca Monticelli, die in de voorbije matchen Stassins plaats in de spits innam, is een goeie. We zullen het ons dus zeker niet kunnen permitteren om slechts aan 70 à 80 procent te spelen.”

Willy Sommers

Bijna halfweg de reguliere competitie is het al overduidelijk dat in deze reeks geen enkele wedstrijd op voorhand gewonnen of verloren is. “Het klassement zegt eigenlijk genoeg: bovenaan staat er niemand echt los en onderaan maakt iedereen nog kans op de play-offs voor promotie”, merkt Andreas Wieland op. “Dan kan je spreken van een heel evenwichtige reeks.”

Voorlopig is Beerschot de ploeg met de minste verliespunten buitenhuis, terwijl paars-wit in het ‘thuisklassement’ pas vijfde staat. “Da’s voor een stukje toeval”, zegt Andreas Wieland. “Al moet ik toegeven dat we in de vorige thuismatch tegen Dender (1-1 gelijkspel, red.) een wat mindere prestatie afleverden. Dit weekend willen we onze aanhang op het Kiel nog eens verwennen met een sterke prestatie en een mooi resultaat. Hopelijk kan ‘Laat de zon in je hart’ van Willy Sommers na de match nog eens uit de boxen klinken. Ik ben alleszins fan van Willy.” (glimlacht)

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.