Beerschot neemt keeper Davor Matijas over van rivaal Antwerp

Bekerheld

De bij Hajduk Split opgeleide Davor Matijas stond twee en een half jaar onder contract bij Antwerp. In heel die periode kwam hij welgeteld één keer in actie, maar de wedstrijd in kwestie was niet de minste. Tijdens de met 1-0 gewonnen bekerfinale van 2020 tegen Club Brugge stond Matijas onder de lat. Het weinige werk dat hij toen kreeg, knapte Matijas vlekkeloos op. Op die manier schreef hij toch een heel klein beetje geschiedenis op de Bosuil. Jean Butez uit de ploeg spelen, bleek echter een ‘Mission Impossible’ voor Matijas. Intussen moest hij ook Ortwin De Wolf en Davino Verhulst voor zich dulden in de pikorde.

Nadat eerder deze zomer een transfer naar het Moldavische Sheriff Tiraspol in extremis afsprong, bood Beerschot Matijas nu een reddingsboei. “Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Ik ben heel blij dat ik in Antwerpen kan blijven wonen, want dit is toch mijn tweede thuis geworden”, verklaarde Matijas al op Beerschots clubwebsite. “Ik kan niet wachten om er in te vliegen.” Vanaf dinsdag sluit de nieuwkomer aan bij de groep.