Beerschot maakt het zichzelf moeilijker dan nodig, maar pakt toch vijfde zege op een rij: “Principes verwaarloosd na sterke start”

Voetbal CPLBeerschot bleef zondag foutloos op het veld van Dender en pakte zijn vijfde opeenvolgende zege in competitieverband (2-3). De Mannekens blijven zo op kop in de tweede voetbalklasse. “Toch ben ik niet helemaal tevreden over de prestatie”, zei Beerschotcoach Andreas Wieland achteraf.

Andreas Wieland pakte op het veld van Dender uit met de verwachte basiself. Zijnde: de elf die vorige week tegen Anderlecht B aan de tweede helft begonnen. Iets voorbij het kwartier opende Thibo Baeten van op de stip de score. Een speciaal moment voor de jonge spits van Beerschot, die in de jeugd nog bij Dender speelde en zelfs ooit zijn communiefeest gaf in het stadion. Niet zo veel later verdubbelde Thibaud Verlinden de score. Halfweg de eerste helft zat Beerschot al op rozen.

Rond het uur leek Nökkvi Thorisson de boeken helemaal dicht te doen: 0-3. Nadat de 0-4 van Baeten werd afgevlagd wegens buitenspel, was het Denders beurt om te scoren. Invallers Ngongo (na een cadeau van Konstantopoulos) en Atteri brachten de thuisploeg zowaar terug tot 2-3. Zo werd het slotkwartier best nog spannend. Maar uiteindelijk wist Beerschot toch de drie punten over de streep te trekken. Paars-wit zit nu aan vijftien op vijftien en blijft ook leider in het klassement. Desondanks was trainer Andreas Wieland na afloop van de partij in Denderleeuw niet onverdeeld gelukkig.

Gewaarschuwd

“Met twee vroege doelpunten schoten we uitstekend uit de startblokken”, aldus Wieland. “Maar na die 0-2 begon ons spelniveau gaandeweg wat te zakken. Plots konden we ons eigen spel onvoldoende ontwikkelen omdat we bepaalde basisprincipes niet meer opvolgden. Tijdens de pauze waarschuwde ik mijn ploeg, maar toch kwamen we in de tweede helft in de problemen.”

“Nadat Dender er 1-3 en 2-3 van maakte, veranderde de dynamiek van de wedstrijd. Uiteindelijk moesten we tot aan het gaatje gaan om de drie punten vast te houden. Ik kan dus zeker tevreden zijn over het resultaat, maar minder over de totaalprestatie op zich”, luidde Andreas Wielands eerlijke conclusie. Komende zondag gaat Beerschot thuis tegen de beloften van Standard op zoek naar een nieuwe zege. Het burgerlijk jaar wordt een week later afgesloten met een verplaatsing naar Deinze.

