Beerschot legt oude bekende Marco Weymans vast na testperiode: “Ik was hier als jeugdspeler nog ballenjongen”

Voetbal CPLBeerschot heeft met Marco Weymans nog een extra speler toegevoegd aan zijn selectie. De 24-jarige linksback is van origine een Kiels jeugdproduct en keert nu na omzwervingen in binnen- en buitenland terug naar het oude nest.

Wilrijkenaar Marco Weymans was het laatst actief bij de Zweedse eersteklasser Östersund, maar daar liep zijn contract begin dit jaar af. In de lente pikte Weymans al als tester aan bij Beerschot en die proefperiode liep in het begin van de voorbereiding nog even door. Inmiddels heeft Beerschots sportieve cel genoeg gezien, want de flankspeler mocht vrijdag een contract voor één seizoen (met optie op een tweede) ondertekenen.

Voor Weymans is deze transfer dus thuiskomen. Hij zette als kleine jongen zijn eerste voetbalstappen op het Kiel. Nadien volgde een overstap naar de jeugd van de Nederlandse topclub PSV Eindhoven. Nog later volgden avonturen bij Cardiff, Tubeke (in 1B) en Östersund. In de Zweedse competitie kwam hij in twee en een half jaar 38 keer in actie.

“Ik ben heel trots dat ik hier kan tekenen”, vertelt Weymans op Beerschots clubwebsite. “Ik weet nog dat ik als jeugdspeler ballenjongen was in het Olympisch Stadion. Mijn mooiste herinnering? Ik stond achter het doel waar keeper Silvio Proto destijds scoorde met de kop. Ik weet nog dat ik mezelf niet kon inhouden en zo snel mogelijk naar de zijlijn liep om mee te vieren: een moment om nooit te vergeten.”

Nog transferhonger

“Nadien speelde ik met Tubeke zelf een aantal keer op Beerschot”, gaat Weymans verder. “Maar nu zal het toch speciaal zijn om hier in het paars aan te treden. Ik twijfel er niet aan dat mijn eerste keer op de Olympische mat een fantastisch gevoel zal geven.”

Sportief manager Sander Van Praet geeft ook nog wat duiding omtrent Beerschots jongste inkomende transfer, de zevende al met het oog op het nieuwe seizoen: “Marco heeft ons in de jongste weken weten te overtuigen dat hij een aanwinst is voor onze kern. Bij Beerschot wil Marco zijn carrière herlanceren en we voelen veel motivatie bij hem.”

Overigens lijkt Beerschots transferhonger nog steeds niet gestild. Verdediger Hervé Matthys (einde contract bij ADO Den Haag) staat dicht bij een overeenkomst. Aan uitgaande zijde valt te noteren dat huurspeler Ismaila Coulibaly terug is naar Beerschots zusterclub Sheffield United. Intussen blijft de Schotse eersteklasser Heart of Midlothian aan Lawrence Shankland trekken, maar Beerschot heeft grote plannen voor de spits en wil hem dan ook niet zomaar lossen.

