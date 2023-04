Beerschot krijgt pak slaag van leider RWDM: “Onze slechtste eerste helft van het seizoen”

Motorsport Opener van uithou­dings­sei­zoen snelheid motoren op Circuit Zolder levert thriller op

De openingsmanche van de Motorsportschool.com Zolder Endurance Trophy 2023 op Circuit Zolder was een zeer onderhoudende wedstrijd die slechts in de slotfase beslist werd. De BMW van High Voltage Racing pakte in extremis de zege voor de merkgenoten van WBB Racing en de Yamaha van Mototech GYTR Pro Shop. De overwinning in de Supersport-klasse was voor het TDM Racing Team op de Yamaha met startnummer #944 dat Team Lunatic in extremis van de winst hield.