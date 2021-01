Beerschot hervat zondag tegen AA Gent: start van afscheidstournee voor Prychynenko en co?

Tarik Tissoudali

De 27-jarige spits is (minstens) out tot eind januari en dat gaan ze voelen bij Beerschot. Of paars-wit daarna nog lang zal kunnen genieten van Tissoudali’s dribbels? Wellicht niet. Het bestuur van Beerschot had met Tissoudali verkennende gesprekken omtrent een contractverlenging, maar de speler lijkt niet meteen geneigd om toe te happen. Tissoudali hoopt zijn sterke prestaties van de jongste maanden te kunnen verzilveren met een transfer. Het Midden-Oosten lonkt.

Denis Prychynenko

Na vier en een half jaar trouwe dienst lijkt Denis Prychynenko’s verhaal bij Beerschot op zijn einde te lopen. De 28-jarige verdediger was in 1B een vaste waarde en startte ook aan het huidige seizoen als titularis, maar verdween na de zware nederlagen tegen Standard en Gent uit beeld. Zal Beerschot de cultspeler een nieuw contract voorschotelen? Twijfelachtig. Zou Prychynenko daarop effectief ingaan? Nog twijfelachtiger. De Duitse Oekraïner baalt van het gebrek aan speelkansen. Bovendien heet zijn relatie met trainer (en ex-ploegmaat) Hernan Losada tegenwoordig eerder koel te zijn.

Ian Vorogovskiy

De nu 24-jarige linksback begon in 2019 veelbelovend bij Beerschot, maar deemsterde nadien (mede door blessures) wat weg. Dit seizoen is er één van ups-and-downs voor de Kazachse international. Absolute dieptepunt was zijn non-match op Kortrijk, toen Vorogovskiy al na een half uur werd vervangen. Een contractverlenging voor Vorogovskiy is momenteel niet Beerschots prioriteit nummer één.

Grégory Grisez

De inmiddels 31-jarige linkspoot knokte zich na een moeilijke start in 1B in de ploeg, maar 1A is te hoog gegrepen. Grisez mocht op de openingsspeeldag nog één minuut invallen tegen Oostende, maar kwam niet verder dan dat. Misschien kan hij in de drukke januarimaand hier en daar nog een dienst bewijzen. Los daarvan lijkt het einde verhaal.

Nog vier met een optie

Ook de overeenkomsten van Marius Noubissi, de gehuurde Abdoulie Sanyang, Loris Brogno en derde keeper Antoine Lejoly lopen komende zomer af. Bij deze spelers kan Beerschot wel nog een (aankoop)optie lichten. Bij Noubissi lijdt het geen twijfel dat dit zal gebeuren. De andere drie hebben nog een paar maanden om de club helemaal te overtuigen van hun meerwaarde.