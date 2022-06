Beerschot heeft er twee nieuwe spelers bij: linksback Nzita en keeper Lathouwers komen naar het Kiel

Het is te opvallend om toeval te zijn. Beerschot realiseerde in het tussenseizoen al vijf inkomende transfers en alle aanwinsten zijn jong en Belgisch. Een jaar geleden mikte paars-wit vooral op buitenlandse jongeren, maar nu lijkt men het geweer van schouder te hebben veranderd. Bill Lathouwers en Mardochée Nzita passen in het rijtje van Robbe Quirynen, Thibaud Verlinden en Thibo Baeten.

Verleden bij Beerschot en Antwerp

Bill Lathouwers moet straks onder de lat de concurrentie aangaan met Mike Vanhamel en Antoine Lejoly. De 1 meter 92 grote keeper lag vorig seizoen onder contact bij Waasland-Beveren, maar speelde daar slechts één wedstrijd (de overbodige slotmatch tegen Moeskroen). Eerder was Antwerpenaar Lathouwers ook actief bij de jeugd van Beerschot, de beloften van Antwerp en de Nederlandse tweedeklasser MVV. In Maastricht kwam hij negen keer in actie.

Volledig scherm Bill Lathouwers met Beerschots sportief manager Sander Van Praet. © RV/Beerschot

“Het is voor mij speciaal om terug te keren bij Beerschot”, zegt Lathouwers op Beerschots website. “Ik had een goed gesprek met coach Andreas Wieland en heb het gevoel dat zijn manier van spelen me op het lijf is geschreven. Ik ben een meevoetballende keeper die graag speelt achter een verdediging die vrij hoog staat.”

Twee degradaties

Ook Mardochée Nzita vervoegt Beerschots rangen. De Congolese Belg is een voormalige jeugdspeler van Anderlecht die in de voorbije drie jaar zijn geluk ging beproeven in Italië. In het seizoen 2019-2020 speelde Nzita dertien keer voor Perugia, in de Serie B. Perugia degradeerde aan het einde van de rit trouwens naar de Serie C. Nzita verkaste nadien naar Pescara en bleef zo op het tweede niveau in Italië, maar later volgde ook met zijn nieuwe club een degradatie. Afgelopen seizoen kwam hij bij Pescara 25 keer aan de bak in derde klasse. Beerschot plukt de offensieve back nu voor een beperkte transfersom weg.

“Mijn loopvermogen is één van mijn sterke punten”, laat Nzita weten in een eerste korte reactie. “In Italië heb ik op tactisch vlak dan weer veel bijgeleerd. Ik werd er een completere speler. De Serie B, waarin ik een aantal matchen speelde, is te vergelijken met 1B in België. Er zijn veel duels en het voetbal is heel intensief, maar dat schrikt me dus niet af.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.