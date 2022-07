Beerschot haalt met Luca Meisl nieuwe verdediger, Lawrence Shankland op weg naar de uitgang

Voetbal CPLBeerschot, dat momenteel op stage is in het Nederlandse Garderen, heeft nog eens toegeslagen op de transfermarkt. De Oostenrijkse centrale verdediger Luca Meisl tekende een contract voor twee seizoenen, met optie op een derde. Lawrence Shankland lijkt dan weer op weg naar de uitgang.

Beerschot haalde deze zomer al Mardochée Nzita, Hervé Matthys, Robbe Quirynen, Thibaud Verlinden, Ibrahim Alhassan, Andi Koshi, Bill Lathouwers, Thibo Baeten en Marco Weymans. Daar komt nu dus de 23-jarige Luca Meisl bij.

Meisl is een landgenoot van Beerschots nieuwe trainer Andreas Wieland, maar volgens Beerschot stond de speler al voor Wielands komst op de radar. “Luca stond al even op onze verlanglijst”, verklaart Beerschots sportief manager Sander Van Praet. “Hij heeft zijn jeugdopleiding gekregen bij RB Salzburg en daar hanteert men ook de energieke speelstijl die onze coach graag ziet.”

“Beerschots manier van spelen zal voor mij dus niet zo’n lange aanpassingsperiode vergen”, zegt Meisl in een eerste reactie op de clubwebsite. Meisl - een ex-speler van Salzburg, Sankt-Pölten en SV Ried met een honderdtal matchen in de Oostenrijkse Bundesliga op de teller – sloot meteen aan bij het trainingskamp in Nederland. “Ik ben nog niet in België geweest, maar kende al wel één van mijn nieuwe ploegmaats. Voor een jeugd-EK sliep ik met de Oostenrijkse selectie eens in het zelfde hotel als de jonge Rode Duivels. Toen heb ik Thibaud Verlinden een paar keer gezien.”

Shankland kan terug naar Schotland

Los van de aanwerving van Meisl zit er ook een uitgaande transfer aan te komen op het Kiel. Zo is aanvalsleider Lawrence Shankland niet mee op stage. De 26-jarige Schotse spits staat dicht bij een overstap naar Heart of Midlothian, de ploeg die vorig jaar derde eindigde in Schotland, na de ongenaakbare toppers Celtic en Rangers.

Hearts manager Robbie Nelson, die eerder met Shankland succesvol samenwerkte bij Dundee United, trekt al geruime tijd aan de mouw van zijn vroegere poulain. Ondertussen zou een akkoord tussen alle betrokken partijen nakend zijn. Voor Shankland zou het in elk geval een interessante stap in zijn carrière zijn. In plaats van in 1B te moeten aantreden, kan de viervoudige international zowaar uitkijken naar Europees voetbal.

