Beerschot geeft ambassadeur Prychynenko (nog) geen kans om te juichen: “Binnen een paar weken wint Deinze deze match met 0-5”

Voetbal CPLBeerschot heeft voor het eerst dit seizoen 6 op 6 kunnen pakken. Het won na een sterke tweede helft van Deinze met 2-0 en staat zo (voorlopig) aan de leiding in de Challenger Pro League. Ex-speler en Kielse publiekslieveling Denis Prychynenko was niet onder de indruk: “We moeten altijd met een voorsprong de rust ingaan en dan krijg je een volledig andere wedstrijd”, aldus Denis Prychynenko.

Het was dus niet echt een blij weerzien voor Prychynenko met zijn ex-werkgever, maar de Oekraïner vond het wel speciaal om met een ander truitje op het Kiel te spelen. “Het was een leuk gevoel om hier terug op het veld te staan”, vertelt de 30-jarige centrale verdediger. “De fans riepen meermaals mijn naam na de match, maar er was voor mij persoonlijk geen enkele reden om samen hun overwinning te gaan vieren.”

Beste prestatie van het seizoen

Bij de Mannekens heerste een heel ander gevoel: “Dit was onze beste match van het seizoen en gewoon een belangrijke overwinning”, vertelt Mardochee Nzita. “Hier moeten we op verder bouwen, zodat we blijven groeien als team.” Nzita ging samen met Baeten na de wedstrijd meermaals terug naar de fans om de overwinning nog wat extra te vieren: “Ik hou van deze fans. Ze geven ons alle energie en adrenaline die we nodig hebben om 90 minuten te blijven gaan.”

Baeten opnieuw uitblinker

Thibo Baeten was met een doelpunt en een assist opnieuw bepalend voor Beerschot. “Het is leuk dat ik de ploeg iets kan bijbrengen door te scoren, maar winnen is veel belangrijker”, zegt de Kielse topschutter. “Ik denk dat er nog veel ruimte is voor verbetering, zowel individueel als collectief. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze fantastische achterban om overwinningen over de streep te trekken.”

Eerste keer Thorisson

Nieuwe spits Thorisson maakte een eerste keer mee hoe het voelt om te scoren in het Olympisch stadion. “Ik ben heel blij dat de nul van het bord is in de competitie. De eerste helft was moeilijk, maar we wisten dat we geduldig moesten blijven en dan zou Deinze uiteindelijk wel kraken.”

Beerschot: Lathouwers, Seydoux, Meisl (’80 Frans), Matthys, Nzita (’89 Weymans), Sanusi, Rigo, Van den Bergh, Thorisson (’88 Petkevicius), Baeten (’80 Vaca), Verlinden (’80 Sebaoui).

Deinze: Miras, Schryvers, Prycynenko, Quintero, Vansteenkiste, Dansoko Hendrickx (59’ De Ridder), Fraser (74' Janssens) , Van Landschoot (’74 Carcela), De Belder ( 74' El Bouchataoui), Staelens (59’ Balaj).

Doelpunten: 41' Baeten, 50' Thorisson

