Beerschot en Tom Pietermaat blijven achter met nul op zes: “Dit zijn we niet meer gewoon”

Voetbal 1ATweede opeenvolgende nederlaag voor Beerschot dit weekend. In Moeskroen gingen de Mannekens ietwat verrassend, maar wel verdiend de boot in. “Nu moeten we meer dan ooit aan mekaar vasthouden”, benadrukt middenvelder Tom Pietermaat (28).

Nee, Beerschot heeft de ‘Waalse vloek’ niet van zich af kunnen spelen. Nadat paars-wit eerder dit seizoen verloor van Standard, Charleroi en Eupen volgde nu ook in Moeskroen een afknapper. Zo blijft het vijftien jaar geleden dat Beerschot nog eens een wedstrijd in 1A kon winnen op Waalse bodem. Bovendien bleven de jongens van trainer Hernan Losada voor het eerst in vijftien maanden achter met een nul op zes.

“Twee keer na mekaar verliezen zijn we niet meer gewoon”, zei Tom Pietermaat na het pijnlijke verlies op Le Canonnier in de plaatselijke perszaal. “Twee keer op een rij kwamen we ook niet echt in ons normale spel. Waaraan dat lag? Dat moeten we intern eens bekijken. Het laatste wat we nu trouwens mogen doen is mekaar in het openbaar met de vinger wijzen. Integendeel, we moeten nu meer dan ooit aan mekaar vasthouden.”

Scherpe trainingen

Of een gebrek aan (mentale) frisheid aan de basis ligt van het kleine dipje, probeerden we dan maar op te werpen. “Dat geloof ik niet”, antwoordde Pietermaat. “Voor de buitenwereld oogt het misschien net iets minder fris, maar op training gaat er nog altijd heel scherp aan toe. Ach, laat ons er nu ook niet al te veel van maken. We wisten dat er wel eens periodes gingen komen waarin de puntenoogst wat minder zou zijn. Laat ons rustig blijven en hier de juiste lessen uit trekken.”

Pietermaat nam ten slotte doelman Mike Vanhamel in bescherming. Die had in minuut twaalf nochtans de rode loper uitgerold voor Moeskroen door een dramatische inspeelpass te geven: een zeldzame fout die grote gevolgen had. “Toch mogen we deze nederlaag niet in Mikes schoenen schuiven”, vond Pietermaat. “We hadden nog 78 minuten om collectief iets recht te zetten, maar dat gebeurde dus niet. Overigens moet ik toegeven dat ikzelf met balverlies mee aan de basis lag van de 2-0. Eens te meer is gebleken dat de foutenmarge in 1A een stuk kleiner is dan in 1B. Op het hoogste niveau zijn er gewoon geen makkelijke matchen.”