Beerschot en Jan Van den Bergh spelen zondag topper op Beveren: “Match staat al lang aangekruist in de agenda”

Voetbal CPLDé topper van het weekend in de tweede voetbalklasse is Beveren-Beerschot, een duel tussen de tweede en de eerste in de stand. “Voor ons is dit een kans, voor Beveren meer een must”, zegt Beerschotverdediger Jan Van den Bergh.

Beerschot had zich vorig weekend in de inhaalmatch op Deinze kunnen verzekeren van een plek in de promotieplay-offs, maar de Mannekens verloren voor het eerst sinds eind oktober. “Voor de winterstop wonnen we zes keer na mekaar, maar de break onderbrak onze goede flow”, stelt Jan Van den Bergh (28) vast. “Da’s geen reden tot paniek. Tegen Deinze hebben we alvast wat kunnen roderen en hopelijk pikken we zondag de draad weer op. De verplaatsing naar Beveren staat al lang aangekruist in de agenda.”

Beveren-Beerschot is dan ook een absolute topper. Beide ploegen tellen momenteel 35 punten en doen dus volop mee voor promotie. “Voor ons is die onderlinge confrontatie een kans om een zaakje te doen. Voor Beveren is het meer een must”, merkt Jan Van den Bergh op. “Voor het seizoen werd Beveren, samen met RWDM, naar voren geschoven als dé titelkandidaat. Ondertussen staan wij daar toch maar mooi bij. Dat wil zeggen dat Beerschot ook een goede ploeg heeft. Het bestuur heeft nog nergens uitgesproken dat promotie een must is, maar als de kans zich voordoet zal de spelersgroep het niet laten liggen. Die honger is er wel.”

Terugkeer Sanusi

Op de openingsspeeldag van deze competitie klopte Beerschot Beveren op het Kiel met 1-0. Intussen zien beide teams er wel behoorlijk anders uit. Zo beschikt Beveren tegenwoordig over voormalig Gouden Schoen Dieumerci Mbokani. “Ik speelde één keer eerder tegen Mbokani, in een Antwerpse derby. Hij was toen niet mijn beste vriend, maar dat hoorde natuurlijk wat bij het derbygegeven”, knipoogt Jan Van den Bergh. “Vanzelfsprekend wordt Mbokani iemand om in het oog te houden. Buiten Mbokani heeft Beveren nog verschillende spelers met ervaring op het hoogste niveau, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. Voor ons is het belangrijk dat we kapitein Ryan Sanusi recupereren na een schorsingsdag. Met Ryan erbij zijn we toch een andere ploeg.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.