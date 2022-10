Beerschot duwt SK Deinze naar de laatste plaats: “Daar moeten we nu zo snel mogelijk weg”

Na het vertrek van trainer Taka en de tijdelijke aanstelling van Antonio Calderón als T1 zag Deinze er wat anders uit. Miras Nacho verdedigde het doel, Alessio Staelens mocht zich offensief uitleven, Jur Schryvers werd rechtsachter, Liam Fraser kwam weer in het elftal, Bafodé Dansoko verhuisde naar de flank. Langs de zijlijn stond Calderón echt te coachen, zoals het moet. Alleen werden de kansen niet afgemaakt. Na een knal van De Belder duwde Van Landschoot de rebound voorlangs. Twee minuten later schoot hij nog eens voorlangs en even nadien vond hij de vuisten van doelman Lathouwers. Vijf minuten voor de rust vond ref Laurent Willems een lijf-aan-lijf tussen Liam Fraser en Thibaud Verlinden voldoende voor een strafschop. Thibo Baeten zette om.

Ander spelsysteem

“Opnieuw een domper net voor de rust”, zuchtte Alessio Staelens na afloop. “In de eerste helft dwongen wij vier, vijf goeie kansen af. Die moeten we kunnen afmaken. Waardoor wij eens in een zetel kunnen spelen of op een andere manier verder kunnen voetballen. Dankzij die voorsprong kon Beerschot de tweede helft op een andere wijze aanpakken. Ze gingen 3-4-3 of 3-5-2 spelen. Waarbij de wingers naar binnen knepen. Daar hadden we geen antwoord op. In de tweede helft kwamen we er niet meer aan te pas.”