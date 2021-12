Beerschot doet zichzelf tekort in Eupen: “Als je de kansen niet afmaakt, kan je niet winnen”

Voetbal 1AOok in Eupen is Beerschot er niet in geslaagd om een eerste uitzege te pakken. De Beren verdienden eigenlijk wel meer dan een 1-0-nederlaag op het veld van de Panda’s, maar scoren is en blijft o zo moeilijk. “We maken onze kansen niet af en dan kan je niet winnen”, zuchtte Thibault De Smet na Beerschots dertiende seizoensnederlaag.

Het is niet dat hekkensluiter Beerschot werd weggespeeld aan de Kehrweg. Integendeel, voor de rust hadden de bezoekers zelfs de meeste en beste kansen. Maar Beerschot scoort het moeilijkst van alle ploegen in 1A en dat leidde dus tot een zesde 1-0-verlies.

“Ik had het gevoel dat er meer in zat”, zei Thibault De Smet in de Eupense mixed zone. De 23-jarige linkerflankspeler verving de geschorste Jan Van den Bergh. “Zeker in de eerste helft voetbalden we een paar prima mogelijkheden bij mekaar. Spijtig genoeg vergaten we onszelf te belonen. Als we de 0-1 hadden kunnen scoren, zouden we wellicht een boost hebben gekregen. Nu gebeurde het omgekeerde, want we slikten een doelpunt op een stilstaande fase.”

“In de tweede helft hadden we minder uitgesproken kansen”, ging De Smet verder. “Balbezit, dat wel, maar daar draait het niet om. Daar had de trainer trouwens nog eens op gehamerd. Ach, we hadden voor de pauze de kansen moeten afmaken. Dat deden we niet en dan kan je niet winnen. Zo keren we weer met een zuur gevoel terug naar Antwerpen. Toch wil ik niemand met de vinger wijzen. We moeten collectief denken.”

Concurrent Cercle wint

Door de zege van rechtstreeks concurrent Cercle Brugge werd het zaterdag een extra pijnlijke avond voor Beerschot. “Het heeft geen zin om naar anderen kijken. We moeten vooral zelf punten beginnen pakken”, merkte Thibault De Smet op. “Natuurlijk incasseren we hier opnieuw een grote klap. Toch proberen we positief te blijven. De knop snel omdraaien is de boodschap, want woensdag wacht er alweer een nieuwe opdracht, op Standard. Dan moeten we er weer voor 110 procent tegenaan.”

De Smet zelf speelde op Eupen een erg behoorlijke partij: een kleine persoonlijke opsteker voor de man die een moeilijke start kende op het Kiel. “Ik weet dat het in het begin van het seizoen niet goed genoeg was”, besloot de ex-speler van AA Gent en STVV. “Mentaal heb ik het daardoor even moeilijk gehad, maar ondertussen voel ik me beter in mijn sas. Tegen Eupen ging het vrij goed, al had ik liever minder gespeeld en gewonnen.”