Beerschot doet in open brief beklag over arbitrage: “Eerlijkheid en consequentie ontbreken”

Voetbal CPLBeerschot heeft op zijn website een open brief gepubliceerd waarin men bepaalde bedenkingen formuleert bij de arbitrage in de tweede voetbalklasse. De club vindt het onder meer vreemd dat er in de reeks geen VAR is.

Afgelopen weekend kreeg Beerschotter Apostolos Konstantopoulos in de slotfase van de match tegen RWDM een rode klaart onder zijn neus geduwd. Beerschot beaamt dat die uitsluiting terecht was en ging dan ook akkoord met de twee speeldagen schorsing die de Griekse verdediger daarvoor kreeg. Tegelijk vindt Beerschot dat er met twee maten en gewichten werd gewerkt, want RWDM-speler Jake O’Brien kreeg geen kaart nadat hij zijn studs probeerde te planten op de achillespees van Thibo Baeten.

Beerschot heeft het over “een nieuw dieptepunt in de arbitrage dit seizoen”. “Wij vragen eerlijkheid en consequentie. Zaken die vandaag ontbreken”, stelt men op het Kiel. “Beerschot kreeg dit seizoen al meer dan twintig keer excuses van het Referee Department vanwege verkeerde beslissingen. Maar die excuses veranderen niets aan de slechte prestaties van de scheidsrechters. In de afgelopen weken onthielden wij ons telkens van commentaar op de arbitrage, maar genoeg is genoeg.”

De niet bestrafte fout van O’Brien op Baeten was voor paars-wit de druppel die de emmer deed overlopen. “Het was een opzettelijke en gemene overtreding, met als enige doel Baeten te blesseren”, stipt Beerschot aan. “Fouten zoals deze brengen de integriteit en gezondheid van spelers in het gedrang. En dat vinden wij een absolute schande.”

Volwaardige profcompetitie

“De scheidsrechters zagen de overtreding niet. Op de videobeelden is echter duidelijk te zien wat er gebeurde”, gaat Beerschot in de open brief verder. “Scheidsrechters zijn mensen en kunnen fouten maken. Maar de foutenlast is dit seizoen wel erg hoog. Net daarom pleit Beerschot voor ondersteuning van onze refs. Hoe kunnen zij deftig functioneren als ze de ene week met VAR (in de hoogste klasse, red.) en de andere week zonder (in de tweede afdeling, red.) moeten fluiten? Denken dat dit geen impact heeft op de scheidsrechters is verkeerd.”

“Wij zitten in een volwaardige profcompetitie. Laten we dan ook alles in het werk stellen om de wedstrijdomkadering professioneel te laten verlopen”, besluit Beerschot. “Enkel op die manier kan onze competitie groeien en beter worden. Beerschot wil graag in dialoog gaan met de betrokken partijen en naar een oplossing zoeken. Want soortgelijke situaties zijn nefast voor de geloofwaardigheid van het Referee Department en de voetbalbond.”

