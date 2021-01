Beerschot-coach Hernan Losada is tweede bij verkiezing ‘Trainer van het jaar’: mooie beloning voor promotie en blitzstart in 1A

Losada kan sinds zijn aanstelling als hoofdcoach (in oktober 2019) een knap rapport voorleggen. Zijn belangrijkste wapenfeit was natuurlijk de promotie naar 1A en dat terwijl Beerschot er onder Losada’s voorganger Stijn Vreven niet bijster goed voor stond. In het najaar van 2020 volgden veel doelpunten, stuntzeges tegen Club Brugge, Racing Genk en Anderlecht en de tijdelijke leidersplaats in 1A. Ook dat was in zekere zin historisch, want het was 35 jaar geleden dat Beerschot nog op nummer één had gestaan in de hoogste voetbalklasse. In 2020 pakte Beerschot onder Losada 56 punten op 93, ofwel zestig procent. Zonder Beerschots zwarte decembermaand zou dat 69 procent zijn geweest.