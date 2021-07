Beerschot-Cercle stilgelegd door slechte weer, dinsdag nieuwe poging voor Van den Buijs en co: “Nooit eerder meegemaakt”

Onverwachte achterstand

“Zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt”, vertelt Dario Van den Buijs (25). “De meeste spelers wilden op zich graag verder voetballen eens het was gestopt met regenen, maar we kunnen wel begrijpen dat de scheidsrechter er een streep onder trok. Op sommige stroken van het veld, bijvoorbeeld voor de spionkop, bleven de plassen staan. Normaal voetbal had dus toch niet direct mogelijk geweest.”

Dinsdag volgt deel twee van de partij (vanaf 20 uur). Beerschot moet dan proberen een 0-1 achterstand om te buigen. “Ik vond ons in de eerste helft wat tegen de gang van het spel in achter komen”, gaat Dario Van den Buijs verder. “We hadden de bovenhand en gaven lang geen enkele kans weg. Plots scoorde Cercle dan toch, een beetje uit het niets. Het is zaak om die achterstand nu recht te trekken.”

Uitleenbeurt

Van den Buijs stond zelf nog eens aan de aftrap. Omdat Jan Van den Bergh doorschoof naar het middenveld kreeg de Lierenaar zijn kans in de verdediging. “Ik denk dat ik het in die 55 minuten erg degelijk heb gedaan”, aldus de man die in de eerste zes maanden van 2021 door Beerschot werd uitgeleend aan het Nederlandse Fortuna Sittard. “Bij Fortuna kwam ik minder aan de bak dan gehoopt, maar toch heb ik geen spijt van die stap. Op één of andere manier heb ik er toch weer wat bijgeleerd. Sinds mijn terugkeer naar het Kiel voel ik vertrouwen van de nieuwe trainer. Peter Maes zit wel achter mijn veren, maar dat is een teken dat hij in me gelooft. Ik hield een goed gevoel over aan de voorbereiding en wil dat nu doortrekken in de competitie.”