Beerschot boekt zakelijke driepunter tegen Club NXT en pakt zo 9 op 9: “Belangrijk om eens reeks neer te zetten”

Voetbal Challenger Pro LeagueBeerschot kan morgen met een gerust gemoed naar de openingsmatch van het WK kijken. Het won met 1-0 van de beloften van Club Brugge, dankzij een knappe goal van Hervé Matthys en blijft zo in het kielzog van RWDM en Beveren: “Dit is misschien wel de mooiste goal van mijn carrière tot nu toe” , aldus Hervé Matthys.

Hervé Matthys kon Beerschot na twintig minuten op voorsprong brengen en dat bleek ook meteen voldoende voor een zuinige 1-0-zege van de Ratten. “Ik raakte de bal echt perfect. Dit is misschien wel de mooiste goal van mijn carrière tot nu toe”, vindt Matthys. “Als je vroeg scoort, is het ook makkelijker om de drie punten over de streep te trekken.

“Ik moet wel zeggen dat Club Brugge strijdvaardig naar hier was gekomen. We speelden een goede eerste helft, maar na de rust hebben ze het ons nog knap lastig gemaakt. We zakten te ver in en dat wilden we eigenlijk niet doen. Al is het wel normaal dat een ploeg die voorstaat automatisch wat lager gaat spelen. Maar de drie punten zijn binnen en uiteindelijk is dat het belangrijkste”, beseft de doelpuntenmaker van dienst.

9 op 9

Beerschot is er ook eindelijk in geslaagd om voor het eerst dit seizoen drie overwinningen op een rij te behalen. “In deze competitie is het belangrijk om eens een reeks te kunnen neerzetten. Onze concurrenten RWDM en Beveren doen dat ook en dan zie je dat er toch een gat wordt gecreëerd met de middenmoot. Nu is het hopen dat die twee ploegen vanavond de punten netjes verdelen.”

Komend weekend gaat Beerschot op bezoek bij de RSCA Futures, de enige beloftenploeg die tot nu toe kon winnen van de Mannekens. “Daar hebben we nog een eitje mee te pellen. We zijn nu beter voorbereid op die match. We hebben geanalyseerd wat hun sterktes zijn en we zullen vol vertrouwen afzakken naar Brussel. Als we gewoon het spel van de laatste weken op de mat kunnen brengen dan gaan we het ze heel moeilijk maken”, aldus Matthys.

Beerschot: Lathouwers, Konstantopoulos, Matthys, Van Den Bergh, Seydoux, Rigo (90+3’Abdullahi), Sanusi, Nzita (45’ Weymans), Verlinden (90+1’ Koshi), Baeten, Thorisson.

Club NXT: Shinton, Sabbe, Spilleers, Ordonez, Seys, Talbi, Audoor (74’ Servais), De Smet, Homma (’82 De Smet), Vermant, Mertens (66’ Engels).

Doelpunten: 21’ Matthys (1-0).

