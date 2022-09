Beerschot bekert zondag in Knokke: “Internationals weg? Kansen voor anderen die het óók verdienen”

Voetbal Beker van BelgiëGeen interlandbreak voor Beerschot. Paars-wit gaat zondag bij eerstenationaler Knokke op bezoek in het kader van de beker. “Ik ga niet klagen over het feit dat we twee internationals moeten missen”, zegt Beerschots trainer Andreas Wieland.

Beerschot maakt dit weekend zijn intrede in de bekercompetitie en neemt het op tegen Knokke, een ploeg die normaal altijd bovenin meedraait in de hoogste amateurklasse, maar nu haar start heeft gemist. Na een zege op de eerste speeldag volgden vier nederlagen voor de kustboys, afgelopen weekend nog tegen de beloften van Antwerp.

“Het klopt dat Knokke niet de allerbeste start heeft genomen, maar ik heb aardig wat beelden van hen bekeken en kwam tot de vaststelling dat we de tegenstander toch niet mogen onderschatten”, aldus Andreas Wieland. “Knokke beschikt over heel wat prima spelers. Bovendien spelen zij hun thuismatchen op kunstgras, wat altijd een beetje anders is. We moeten ook deze wedstrijd ernstig benaderen. De ambitie is om zo ver mogelijk te geraken in het bekertornooi. Op een gegeven moment gaan er grotere clubs mee in de trommel en dan willen wij er nog bij zijn.”

Geen Rigo, Vaca en Sebaoui

Beerschot moet het zondag doen zonder de geschorste Dante Rigo. Ook internationals Ramiro Vaca (Bolivia) en Ilias Sebaoui (beloften Marokko) ontbreken. Andreas Wieland is echter niet de man die over zulke dingen gaat zeuren. “We wisten van tevoren dat we mogelijk enkele internationals zouden moeten missen. Het heeft geen zin om energie te steken in zaken die je toch niet kan veranderen en dus kijk ik gewoon vooruit. Op deze manier krijgen andere jongens die het óók verdienen eens hun kans. Ik zie trouwens dat we nog altijd voldoende goede spelers ter beschikking hebben. Blessureleed hebben we dit seizoen nog niet veel gekend. Ook met dank aan assistent Pieter Jacobs, die de workload perfect uitstippelt.”

Na zes speeldagen in de competitie wil Wieland op onze vraag een kleine tussenbalans opmaken. “We hebben onderweg acht punten verloren, wat betekent dat het niet perfect was”, aldus de 39-jarige Oostenrijker. “Maar alle ploegen hebben al wat punten laten liggen. Het wijst er op dat in deze competitie alles dicht bijeen zit en in dat opzicht is onze start best oké. We werden overigens niet altijd beloond voor het spel dat we leverden. Het wordt zaak om in de toekomst efficiënter om te springen met onze kansen en iets minder makkelijk tegengoals weg te geven.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.