Beerschot begint seizoen met kleine zege: “Pressingvoetbal kwam bij momenten goed uit de verf”

Het ene jaar is het andere niet. Daar waar Beerschot vorig seizoen zeven wedstrijden moest wachten op een eerste goal in eigen huis, was het nu al na een dik kwartier prijs. Verdediger Hervé Matthys, die deze zomer over kwam van het Nederlandse ADO Den Haag zette de 1-0 op het bord. Met de openingstreffer was weliswaar wat geluk gemoeid, maar dat liet de doelpuntenmaker natuurlijk niet aan zijn hart komen. “Mijn schot week een beetje af. Des te beter voor ons”, glimlachte Matthys na de match. “Heel vaak heb ik in mijn carrière nog niet gescoord (Matthys zit nu aan twee rozen als prof, red.). Dit geeft dan ook een goed gevoel.”

Naast Matthys startten overigens ook die andere aanwinsten Meisl, Seydoux, Koshi, Nzita en Baeten in de basis bij Beerschot. De samenwerking tussen al die nieuwelingen verliep alvast zeer degelijk. “Er waait een nieuwe, Belgische wind door de club”, merkte Hervé Matthys nog op. “De groepsgeest zit al goed. Dat we bijna allemaal Nederlands of Engels praten, helpt wel. Ook op het veld vinden we mekaar. De pressing die onze trainer graag ziet, kwam tegen Beveren bij momenten echt uit de verf. Ik vond onze collectieve prestatie zeker in orde.”

Rood Van den Bergh

In het laatste half uur kwam Beerschots 1-0 voorsprong wel nog enigszins in het gedrang. Jan Van den Bergh werd uitgesloten nadat hij de doorgebroken Beverse spits Maderner foutief afstopte, wat de Kielse zaken bemoeilijkte. Mike Vanhamel en de paal hielden Beveren in het laatste derde van de partij van de gelijkmaker. Beerschot prikte af en toe tegen op de counter. In blessuretijd kreeg bezoeker Mertens trouwens ook nog rood. Aan de stand veranderde er uiteindelijk niets meer.

“Met strijdlust en een goede Mike Vanhamel hielden we de drie punten thuis”, besloot Hervé Matthys. “Ook Frederic Frans kwam ons in de absolute slotfase nog even helpen. Ik ben blij voor hem dat hij na zijn zware achillespeesblessure voor het eerst opnieuw aan spelen toe kwam.”

Beerschot: Vanhamel, Seydoux, Van den Bergh, Meisl, Matthys, Koshi (46’ Rigo), Nzita (85’ La Morte), Sanusi, Sebaoui (75’ Verlinden), Vaca (75’ Weymans), Baeten (88’ Frans).

Beveren: Brondeel, Mertens, Kabla (46’ Reyners), Hoggas (75’ Ismaheel), Wuytens, Maderner, Edmundsson (83’ Ndour), Ribeiro, Corryn, Verstraete, Bateau (75’ Tshimanga).

Doelpunten: 17’ Matthys (1-0).

