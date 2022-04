Beau Schodts (Thes Sport): “Ruime zege bij Heist is het bewijs dat we definitief uit het dal zijn gekropen”

voetbal eerste nationaleVoetbal is gelukkig geen wetenschap. Lange tijd zat Thes Sport in zak en as. De laatste drie wedstrijden zijn de jongens van T1 Patrick Witters uitstekend op dreef. Negen op negen en geen tegentreffers. Bij KSK Heist waren de Looienaars oppermachtig en wonnen met ruime 0-4. Beau Schodts kwam voor het eerst aan de aftrap dit seizoen en kon meteen zijn doelpuntje meepikken.

“We speelden een sterke partij en het behoud is zo goed als binnen”, aldus aanvallende middenvelder Beau Schodts. “Momenteel zit onze pocketspits Adriano Bertaccini in de vorm van zijn leven. Hij scoorde drie keer in Heist en het werd dan ook een vlotte overwinning. We hebben opnieuw de juiste chemie gevonden en de organisatie is quasi perfect. Ook in Heist gaven we weinig weg en met 9 op 9 zijn we bezig aan een sterke reeks. Die was welkom, want we kregen te kampen met veel blessureleed en het was zoeken naar het juiste evenwicht.”

Eerste basisplaats en meteen scoren

“Voor mijzelf werd het een speciale avond”, vervolgt de student bedrijfsmanagement aan de PXL in Hasselt. “Vorige woensdag mocht ik in Francs Borains invallen. Mijn eerste minuten van dit seizoen. In Heist mocht ik starten van T1 Patrick Witters en ik heb mijn kans met beide handen gegrepen. Waarom ik zo lang moest wachten op die speelkansen? Het voetbal bij de beloften van Westerlo is anders dan het niveau in eerste nationale. Natuurlijk bleef ik hard werken op training en had ik gehoopt op eerdere speelkansen. Anderzijds, ik ben blij met mijn basisplaats en het is leuk dat ik ook kon scoren. Na een assist van Tim Jeunen kon ik van binnen de grote rechthoek toeslaan. De ontlading was groot.”

Visé

“Zaterdag krijgen we het Luikse Visé over de vloer”, weet de 21-jarige Beau Schodts. “In Visé gingen we winnen. We zitten nu in een goede flow. Zeker omdat onze verdediging de drie laatste wedstrijden geen doelpunt moest slikken. De bedoeling is dat we de lijn doortrekken en ik geloof in een goede afloop.”

Toekomst

“Waar mijn toekomst ligt? Er is belangstelling van meerdere clubs uit Limburg. De gesprekken zijn lopende, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Bewust wil ik er mee wachten tot einde seizoen, omdat de prioriteit nu ligt op mijn prestaties tussen de lijnen. Ik wil natuurlijk meer spelen en hopelijk krijg ik nog de nodige kansen in de komende weken”, besluit Schodts.

