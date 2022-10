Beau Schodts (21) draait met KFC Diest voorlopig rustig mee in de middenmoot: “Ik voel hier de nodige appreciatie”

Met drie zeges, drie draws en drie nederlagen draait KFC Diest momenteel rustig mee in de middenmoot van derde nationale B. Vorig weekend kwam het Warandeteam in eigen huis echter niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Nijlen.

“Het was moeizaam”, moet Beau Schodts toegeven. “In Kampenhout waren we vorige week zelf niet scherp genoeg begonnen, maar er waren toen ook een paar foute beslissingen van de scheidsrechter die ervoor zorgden dat we na de rust met tien man tegen een 2-0-achterstand aan keken. Uiteindelijk werd het 3-0. Een zwaar verdict, dus we hadden gehoopt om tegen Nijlen weer aan te knopen met een overwinning. Ik vond ons de betere ploeg, maar scoren lukte niet. Er had duidelijk meer ingezeten, dus de ontgoocheling was na afloop best wel groot.”

Kostbare punten

Het einde van de eerste periode nadert. Met welk gevoel kunnen jullie terugblikken? “Als je de omstandigheden bekijkt waarin KFC Diest aan het seizoen begonnen is, mogen we best wel tevreden zijn met deze achtste plaats. Anderzijds, als je het puur sportief bekijkt, hadden we in sommige matchen echt wel iets meer verdiend. Het gebeurde een paar keer dat we op het einde nog de overwinning uit handen gaven. Zo zijn we een paar kostbare punten kwijtgespeeld, maar goed. We zijn op de goeie weg en het zal nu vooral een kwestie zijn van vol te houden.”

“We vormen allemaal samen een hechte groep en we gaan er alles aan doen om uit de degradatiezone weg te blijven”, klinkt het. “Houtvenne belooft nu zaterdag wel weer een zware dobber te worden. Met de spelers die daar rondlopen, zijn zij de gedoodverfde favoriet. Het zal moeilijk worden, maar we geloven in onze kansen. Tegen Termien en Wezel hebben we het er ook goed vanaf gebracht, dus we gaan onze huid ook nu weer duur zien te verkopen.”

Thes Sport

Diestenaar Beau Schodts (21) doorliep de jeugdreeksen bij KVC Westerlo en trok dan naar eerstenationaler Thes Sport, waar hij al eens mocht proeven van het grote werk. In Diest is men alvast overtuigd van zijn kwaliteiten. “Thes is een mooie, fijne club”, zegt de aanvallende middenvelder. “Ik zat er altijd wel bij de selectie, maar uiteindelijk mocht ik maar een vijftal keer in de basis starten. Als jonge speler wou ik graag wat meer speelminuten verzamelen, dus daarom ben ik samen met mijn broer Gilles naar Diest getrokken. Dicht bij huis, dat was inderdaad mooi meegenomen. Maar ik voel hier toch ook wel de nodige appreciatie. Tot nu toe heb ik vrijwel alles gespeeld, dus dat geeft toch wel het nodige vertrouwen.”