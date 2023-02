Beau Reus staat voor allesbeslissende play-offs: “Mijn droom? De promotie halen met SK Beveren”

De Beau Reus die nu in doel staat bij Beveren, is niet meer dezelfde als het begin van het seizoen. “Ik heb op alle vlakken progressie geboekt”, aldus de Nederlander. “Dat komt ook omdat ik met alles bezig ben geweest. Ik ga er elke training volledig voor, ook in het krachthonk. Voorts leer ik veel uit het analyseren van mijn wedstrijdbeelden. Dankzij meer wedstrijdervaring sta ik een stuk volwassener in doel nu. Ook mijn positiespel is beter geworden, net als die beslissingen die je op een fractie van een seconde moet maken. Situaties waarin je moet beslissen of je uitkomt of niet, die kan je alleen écht leren in wedstrijden.”