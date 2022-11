Beau Reus dé uitblinker in nieuwe zege SK Beveren: “Leuk dat ik eens mijn kwaliteiten kon tonen”

“Het is zeker een leuk gevoel”, aldus Reus achteraf. “Normaal gezien krijg ik niet zoveel werk, maar dit was inderdaad één van die dagen. Het is lekker om eens je kwaliteiten te kunnen laten zien. Ik moest heel wat ballen tegenhouden en het lukte aardig.” Er zaten een paar moeilijke reddingen bij. “De moeilijkste? Ik geloof die lage bal in de eerste helft. Die kwam echt precies naar de hoek en voor een lange doelman is het wel lastig om zo snel naar de grond te gaan. In de tweede helft was er ook nog dat afgeweken schot. Ook moeilijk, maar ik had geluk dat hij niet zo hard afweek dat hij van hoek veranderde.” Het bleef spannend tot het einde, maar die krappe 1-0 bleef op het bord staan in de Freethiel. “Het was zeker spannend, maar zo'n overwinningen zijn wel de mooiste. Als je echt met iedereen je kop ervoor legt, geeft dat extra veel voldoening als het lukt. Dat een ploeg die slecht speelt en wint kampioen wordt? Als jij dat zeg, geloof ik het graag.”