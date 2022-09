Beau Depinois en SV Veurne sturen Diksmuide met lege handen naar huis: “Onze coach heeft elke week een wedstrijdplan klaar”

“We kenden een slechte start toen Diksmuide zich na enkele minuten al naar een voorsprong wist te counteren, toen wij na een hoekschop te makkelijk uit verband werden gespeeld op een tegenaanval”, steekt Depinois van wal. “We hebben afgezien in die eerste twintig minuten, maar geleidelijk aan groeiden we in de wedstrijd en creëerden we meer kansen. De gelijkmaker viel: een voorzet van Hatse werd door Van den Wittenboer opnieuw in het pak gekopt, waar ik op de goede plaats stond om het leer in doel te koppen. Het spelbeeld kantelde en wij namen de controle over. Met doelpunten van Dorizon, Baillieul en Winnock liepen we uit tot 4-1. Na een vierdubbele wissel scoorde Diksmuide nog tegen via invaller Vanysacker, maar de zege kwam nooit meer in gevaar.”