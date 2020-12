BC Tienen stelt zich vragen over heropstart competitie

Tot 15 januari mogen amateurclubs niet trainen of spelen. Wat de toekomst nadien brengt is eveneens zeer onduidelijk. Ook bij BC Tienen stelt men zich vragen over een eventuele heropstart van de competitie. De enige zekerheid die men heeft is het feit dat niets zeker is.

Voorzitter Eddy Backeljauw stelt terecht dat de situatie zeer complex is. “Natuurlijk wil iedereen graag weer op het terrein staan. We kunnen alleen de vraag stellen in welke mate dat zinvol is. Ik heb het dan niet alleen over het medische aspect. We hebben een kleine interne bevraging gedaan bij onze spelers van de tweede en de derde ploeg. Daaruit bleek dat het animo klein was om te spelen, als dat niet in normale omstandigheden kan gebeuren. Eerstdaags informeer ik ook bij de spelers van de eerste ploeg. We hebben in september twee matchen gespeeld. Toen merkten we toch duidelijk dat de beleving veel minder was, ook al mocht er beperkt publiek aanwezig zijn.”

Competitie opschorten

Eddy Backeljauw is duidelijk. “Wat mij betreft mag de competitie bevroren worden. Dat was mijn idee al in september. Spelers kunnen wel trainen in hun eigen bubbel, zodat ze geen anderhalf jaar van basketbal verstoken blijven. Vooreerst betwijfel ik al of de situatie half januari dusdanig zal verbeterd zijn dat er mag gespeeld worden. Een seizoen afwerken zonder stijgers en dalers lijkt me ook weinig zinvol. Vriendschappelijke matchen spelen? Ik zie niet goed in waarom spelers zich zouden verplaatsen en risico nemen zonder dat daar sportief iets tegenover staat. Intern hebben we niets beslist. Als spelers niet willen spelen, zal ik me daar niet tegen verzetten.”

Financieel aspect

Financieel zal Tienen er tijdens corona niet beter op worden, maar het water lijkt de club niet aan de lippen te staan. Eddy Backeljauw bevestigt. “De stad steunt de sportclubs. De zaalkosten werden bijvoorbeeld sterk gereduceerd. Dat kunnen we appreciëren. We hebben alternatieven gezocht om coronaproof toch wat geld in de kassa te krijgen. We verkopen streekbieren en Italiaanse producten in de kerstperiode. Het lenigt de nood toch voor een deel.”