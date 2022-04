BBC De Westhoek Zwevezele Two pakt titel in tweede provinciale: “Sigaren konden niet ontbreken”

basketbalNa een vlotte overwinning tegen staartploeg Wervik is BBC De Westhoek Zwevezele Two de kampioen in tweede provinciale. Volgend seizoen smelt de ploeg samen met overgebleven spelers uit de One die geschrapt wordt in tweede landelijke.

BBC De Westhoek Zwevezele Two haalde het met 87-53 van Wervik. “Een match tegen de voorlaatste in de stand zou je op papier gemakkelijk moeten winnen, maar elke match moet natuurlijk nog gespeeld worden”, vertelt Seppe Dezutter. “We waren gelukkig direct wakker en scherp aan de wedstrijd begonnen, waardoor we na het eerste quarter al een voorsprong van 15 punten hadden. Tegen de rust konden we onze voorsprong nog wat voort uitdiepen, waardoor de wedstrijd dan al gespeeld was.”

De tweede helft was een pure formaliteit. “Een ideale match om de titel te vieren. Gelukkig hebben we nog kunnen spelen, want doordat Wervik al enkele malen forfait gegeven had, waren we niet zeker of ze wel zouden afkomen. Hun coach David, die nog vele jaren in Zwevezele gespeeld heeft, had ons echter na de heenmatch al beloofd om af te komen zodat we de titel zelf konden pakken in plaats van deze door een forfaitnederlaag te krijgen. Voor de supporters was het ook leuker om ons zo de titel te zien pakken en voor ons de ideale gelegenheid om hen tijdens onze laatste thuismatch te bedanken voor trouwe steun gedurende het ganse seizoen.”

Zwevezele stond bijna het hele seizoen aan de leiding in tweede provinciale. “Als je de beste verdediging én de beste aanval van de reeks hebt, mogen we toch wel stellen dat wij terecht kampioen werden. Het is vooral door onze verdediging dat we veel wedstrijden gewonnen hebben. We hebben gemiddeld 55 punten tegen. Als we dus eens een wedstrijd hadden waarin het in aanval wat minder liep, konden we altijd teren op onze harde en strakke verdediging om in de meeste wedstrijden het laken naar ons toe trekken. De sfeer in de ploeg is ook uitstekend, waardoor iedereen voor elkaar door het vuur wil gaan.”

Versterking uit de One

Volgend seizoen verdwijnt de One van Zwevezele in tweede landelijke. Bijna alle spelers zoeken andere oorden op. “Guillaume Gosselin en Mathias Vandenbroucke verlaten de ploeg en ze worden vervangen door Ruben Casteleyn en Bram Deceuninck, die overkomen van onze eerste ploeg. We krijgen er dus twee sterke spelers met een pak ervaring bij. Onze coach Joeri Bourdeaux blijft ook als speler-coach fungeren. Met deze sterke kern geloof ik wel dat een plaats in de middenmoot zeker tot de mogelijkheden moet behoren. Voor het eerste jaar in eerste provinciale is het behoud alleszins een must, alles wat erbij komt een pluspunt.”

Een titel, dat moet ook gevierd worden. “Doordat de wedstrijd vroeg gedaan was, konden we ook vroeg aan de festiviteiten beginnen. Het begon rustig met eerst de overhandiging van de kampioenschaptruitjes, het traditionele afknippen van het netje en een foto in de tribune met alle supporters. In de kleedkamers werd er daarna duchtig gespoten met de flessen champagne”, besluit Dezutter. “Toen we aankwamen in de cafetaria kon het feestje helemaal losbarsten en vloeiden het bier, de gin en de rum rijkelijk. Enkele sigaren konden ook niet ontbreken. Ikzelf had misschien iets te veel rum naar binnen gespeeld, maar je wordt ook niet elk jaar kampioen natuurlijk. Een klein katertje op zondag moet je er dan maar bij nemen.”

