BBC De Westhoek Zwevezele kijkt vooruit naar volgend seizoen: “Herstarten zou nieuwe stop veroorzaakt hebben”

BBC De Westhoek Zwevezele wou dit seizoen in tweede landelijke een zorgeloos seizoen beleven, maar dat is eventjes anders gelopen. Na twee wedstrijden werd de competitie stopgezet, ondertussen weten we ook dat dit definitief is. Voor Ruben Casteleyn, die ook secretaris is van de club, worden alle pijlen op volgend seizoen gericht.

Zwevezele begon het seizoen vrij sterk met twee zeges in evenveel wedstrijden. Hoe groot de honger ook was, toch zaten ze in Zwevezele niet echt te wachten op een herstart van de competitie. “Stopzetting is absoluut de juiste beslissing”, zegt Ruben Casteleyn. “Mocht er toch beslist geweest zijn om te herstarten, dan ging dit alleen maar opnieuw voor een stop gezorgd hebben binnen enkele weken.”

Een nieuw oponthoud van de competitie zou de definitieve doodsteek geweest zijn. De beslissing van de basketbalbond om het seizoen definitief te staken was dan ook welgekomen. “Dat ging nog veel slechter worden, want dan gingen we opnieuw moeten voorbereiden voor heel weinig. Het is wel heel erg jammer dat we niet meer kunnen spelen, dat wel, want zo meer dan één jaar met bijna geen wedstrijden, dat doet toch iets voor iemand die graag met zijn sport bezig is.”

Financieel verlies

Er wordt dan ook met de volle aandacht al gekeken hoe het seizoen van 2021-22 aangepakt kan worden. “Het zal een lange voorbereiding zijn begin volgend seizoen en dat zal heel hard nodig zijn. De ploeg is zo goed als rond voor volgend seizoen, maar ik kan niet veel meer vertellen op dit moment. Wel is het heel erg spijtig dat Laurens Denoo naar de tweede ploeg gaat spelen volgend seizoen. Ik heb met hem samen heel wat jeugdcategorieën doorlopen en ook heel onze tijd bij de seniors speelden we samen.”

Naast alle sportieve perikelen heeft corona ook in de boekhouding voor de nodige miserie gezorgd. “Er is natuurlijk een enorm financieel verlies”, besluit Casteleyn. “Heel wat inkomsten verdwenen: entreegelden, sponsorgelden, kleine maar ook hele grote randactiviteiten, de inkomsten van de bar. Dat gaat over heel veel geld. Maar goed, we zullen er toch proberen door te geraken en volgend seizoen een extraatje moeten doen.”