Bavo De Witte met VW Hamme tegen ex-club Sint-Niklaas: “Carnavalsmatch met grote inzet”

De Waaslandse derby tussen Hamme en Sint-Niklaas beroert de gemoederen in de streek. Bavo De Witte kijkt uit naar het treffen met zijn ex-club. Ik voetbal nu al drie seizoenen in Hamme, maar voordien heb ik vijf jaar lang de kleuren van Sint-Niklaas verdedigd. Met Abdelhakim Laref heb ik samen op het veld gestaan. Vaste waarden als Timothy Van Goethem en Gilles De Saegher staken toen als belofte de neus aan het venster. Ook met de technische staf en een deel van het bestuur heb ik nog samengewerkt. Het kruidt de derby allemaal extra. De match leeft in Hamme. Er is een footlunch voorzien en het is de carnavalsmatch, een carnavalsmatch met grote inzet. Ik heb dat in Hamme nog niet eerder meegemaakt. In 2020 was de pandemie net uitgebroken, zodat de carnavalsmatch niet kon doorgaan. Vorig jaar was er zelfs nauwelijks een competitie. Ik laat mij dus verrassen.”

Met vertrouwen

Bij Vigor Wuitens kan men de derby met vertrouwen tegemoet kijken. Bavo De Witte bevestigt. “We hebben al een paar weken niet kunnen winnen, maar het punt dat we vorig weekend behaalden in Lebbeke, voelde wel goed aan. Voor de tweede opeenvolgende keer kregen we in de slotfase een betwistbare penalty tegen. Dat op zich was wrang, maar vooraf hadden we best getekend voor een puntendeling bij vice-leider. We zakten van de zesde naar de zevende plaats. Toch blijft de top vijf haalbaar. De verschillen in de subtop zijn klein. Er is trouwens geen druk om op een bepaalde plaats te moeten eindigen. We kunnen bevrijd spelen en doen dat gewoon voor onszelf.”