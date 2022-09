Bavi Vilvoorde viert dit weekend 80-jarig bestaan

Basketbal Top Division 2Dit weekend is het feest in Vilvoorde. Bavi viert zijn 80-jarig bestaan. Een hele dag door staan er jeugdwedstrijden op het programma. Om 17u30 speelt Bavi B in het kader van de Beker van Vlaanderen tegen Ninove. Om 20 uur sluit de A-ploeg de feestdag af met een bekerwedstrijd tegen Sprimont.

Voorzitter Jan Eyndels kijkt uit naar de jubileumdag van Bavi Vilvoorde. “In de voorbije 80 jaar hebben we steeds kunnen rekenen op trouwe supporters. Uiteraard hopen we dat dit blijvend is. We nodigen onze sympathisanten dan ook graag uit voor ons jubileum. Vanaf 9u45 worden er (jeugd)wedstrijden gespeeld. ’s Avonds zijn er dan de bekerwedstrijden. Tussen de wedstrijden van Bavi B en Bavi A in worden de spelers van het ‘nieuwe’ Bavi voorgesteld aan het publiek. Men kan tevens een kleine tentoonstelling bezoeken, waarin we fier terugblikken op de bewogen geschiedenis van onze vereniging. De club werd opgericht in 1942 en heeft het lage stamnummer 0098. Op Belgisch niveau waren we toen al een koploper.”

Doorgaan op het elan

Het is duidelijk dat Bavi Vilvoorde opnieuw de wind mee heeft. Jan Eyndels is dan ook optimistisch. “We hebben hoogtepunten en dieptepunten gekend, maar wat ik vorig seizoen zag, maakte me blij. Ondanks de coronaperikelen werden er indrukwekkende prestaties neergezet. Zowel de jeugdploegen als de seniorploegen eindigden in de voorste gelederen. We beginnen kortelings aan de nieuwe campagne met dertien jeugdploegen en vier seniorploegen. Dankzij de stad zullen we in september kunnen beginnen in de vernieuwde sporthal aan de Slachthuisstraat. Het dak en de vloer werden gerenoveerd. De bekermatchen zijn ook in dat opzicht belangrijk.”

Reeksindeling

Bij Bavi is men gematigd tevreden over de reeksindeling. Jan Eyndels stelt dat het echter nog beter had gekund. “De samenstelling van de reeks is niet echt slecht, maar we missen wel een aantal attractieve derby’s. Wedstrijden tegen GSG Aarschot, BBC Willebroek, Kangoeroes Mechelen of Asse-Ternat zorgen stuk voor stuk voor een mooie publieke belangstelling. Die affiches zullen we dit seizoen spijtig genoeg moeten missen. Men was echter verplicht om zich te houden aan enkele regels. Zo moest men ploegen uit dezelfde provincie verdelen over twee reeksen, als er meer dan drie ploegen waren. Vlaamse en Waalse ploegen moesten ook nog eens maximaal gespreid worden over de twee reeksen.”

Ploegen in Top Division 2

De volgende ploegen spelen in de reeks van Bavi: RPC Anderlecht, Leuven Bears, Basket Tongeren, BBC Geel, Stevoort BBC, BBC Falco Gent, Phantoms Basket Boom, Hasselt BT, Nivelles Basketball, RSW Liège Basket, Esneux St.-Louis United, NC Ninane en BC Namur-Belgrade.

Spelers A-ploeg

De volgende spelers behoren in het seizoen 2022-’23 tot de A-kern: Evert Van Eyck, Jeremy Delobbe, Vince Lammens, Andrej Cuyvers, Vince Lemmens, Ivan Perez, Thomas Creppy, Victor Ofili, Quinten Polspoel, Seppe Vangindertael, Saliou Seye, Thibaut Tshienda-Baloji.

Lees ook: meer basketbal