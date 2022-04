Bavi Vilvoorde neemt zondag afscheid van Xavier Hoornaert en Gert Devleeschouwer

De analyses kunnen stilaan gemaakt worden. Eén conclusie overheerst: Bavi Vilvoorde kende een puike campagne. Het begon nochtans allemaal zeer aarzelend met een (achteraf bekeken logische) nederlaag tegen Antwerp Giants. Nadien herpakte de ploeg zich en werden zes opeenvolgende overwinningen behaald. Eind november was er nog een kleine uitschuiver tegen Oostende-Gistel, maar het jaar werd afgesloten op een mooie tweede plaats. Na de winterstop volgde er opnieuw een knappe reeks. Er werd weliswaar enkele keren met zeer klein verschil gewonnen, maar kleppers als Antwerp Giants, Oostkamp en Sijsele gingen voor de bijl. Even zag het er zelfs naar uit dat Bavi definitief de macht zou grijpen. Een onvolledige kalender (Giants heeft tot op de dag van vandaag minder matchen gespeeld) en een nederlaag op Falco Gent zorgden ervoor dat de kampioenendroom de kast in mocht. Desondanks mag men fier zijn over hetgeen de spelersgroep en de technische staf hebben bereikt. De voorbije jaren was Bavi het lelijke eendje in Top Division 2 dat zich nauwelijks kon redden. Nu is het een mooie zwaan geworden in de reeks.