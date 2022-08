Bätzner en Atanga, helden van de avond voor KV Oostende: “Ook naast het veld zijn we goeie vrienden”

De overwinning van KVO mag je gerust aan het hele team toedichten. De organisatie stond voor het grootste deel van de wedstrijd pal, defensief zat het snor en offensief legden de spelers mooie combinaties op de mat. Neem nu de eerste goal: Bätzner stuurde Atanga met een knappe steekbal op weg naar de 1-0. Ook de tweede treffer was van keurige makelij: keurige diepe pass van Medley in de loop van Bätzner, een goed meegelopen Atanga moest de bal slechts een tikje geven. “Twee assists: het is een leuk gevoel. Ik ben blij dat ik m'n goeie vriend twee doelpunten kan aanbieden. Want ja, we vinden elkaar op het veld, maar ook naast het voetbal brengen we veel tijd met elkaar door”, onderstreept Bätzner (22), die in z'n Duitse moedertaal met Atanga kan spreken, gezien die laatste sinds 2015 in Oostenrijk en Duitsland speelde. “Ikzelf voel me ook prima en fit - dat zie je ook op het veld. Die offensieve rol ligt me ook. We hebben in de voorbereiding hard gewerkt om mooie combinaties te kunnen voltooien. Ja, er wachten ons nog lastige matchen (de komende weken wachten Charleroi uit en Gent thuis, red.), maar door zaterdagavond te winnen, nemen we al een pak druk weg.”

Verbondenheid

Atanga (25) kon evenmin een glimlach onderdrukken. De Ghanees scoorde eerder al twee keer in één match voor KVO: in 2021 in de bekermatch tegen Onhaye. Bij z'n gewezen Oostenrijks team Liefering wist hij een hattrick te scoren in het seizoen 2015-2016. “Op die aanvallende positie spelen, is leuk - dat was ook al even geleden”, zegt Atanga. “Als aanvaller moet je klaar zijn als de verdediging van de tegenstander hoog staat en de bal plots vrij is. Je moet blijven trainen, blijven oefenen en blijven proberen. Vandaag hebben we ook echt teamwork getoond.” De vorige speeldag en eind vorig seizoen speelde Atanga eerder als wingback, een rijtje lager. “Ik speel waar de coach me zet - simpel. Maar als ik mag kiezen, dan speel ik liever offensief. Ik ben blij dat ik dat vandaag kon tonen. Ik kende een goeie voorbereiding en voel een verbondenheid met m’n ploegmaats. Ik voel ook meer (zelf)vertrouwen in vergelijking met vorig jaar. Toen beleefde ik een moeilijk seizoen en geraakte ik maar niet in de ploeg. Dit jaar wordt anders. Als je blijft hard werken, krijg je kansen.”

Coach content

Trainer Yves Vanderhaeghe was lovend over z'n ploeg én over z'n twee protagonisten, natuurlijk. “De manier waarop Atanga scoorde, was knap: met overtuiging in een één-tegen-éénsituatie en op het randje de buitenspelval ontweken. Bätzner was niet alleen offensief belangrijk, maar ook in positiespel om pressing te zetten. Een slimme partij.” Sappig detail: Atanga had zaterdagavond evengoed niet kunnen spelen. “Als Sakamoto had gespeeld, dacht ik erover na om - raar, maar waar - David op de bank te zetten. Sakamoto had echter nood aan rust (door een lichte verrekking, red.) en we moeten hem beschermen”, aldus de coach.

