Bateau amper een paar uur officieel Beveren-speler en meteen in de selectie: “Spelers van zijn type hebben minder tijd nodig”

“Sheldon beschikt over het profiel dat we zochten, hij heeft body en ervaring. Met body bedoel ik niet enkel zijn fysieke gestalte, maar ook zijn aanwezigheid in de kleedkamer. Hij heeft présence”, aldus De Decker. “Het is een speler die al wat watertjes doorzwommen heeft en met die ervaring kan hij ons helpen achterin. We moeten het niet onder stoelen of banken steken dat we daar nog iets nodig hadden. Hij kwam plots vrij op de markt en we hebben meteen toegeslagen.” De Decker dropte hem meteen in de selectie. “Het is moeilijk om in te schatten hoe fit hij is, maar dergelijke spelers staan wel verder dan een jongen van twintig. Of hij minuten kan maken? Iedereen in de selectie kan minuten maken, anders selecteer ik ze niet.”