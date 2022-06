Bassevelde is klaar voor zilveren editie van U13 Cup

Bassevelde is dit weekend voor de vijfentwintigste keer het mekka voor voetbalscouts en liefhebbers van goed jeugdvoetbal. In het verleden streken ploegen als Real Madrid, Barcelona, Juventus en Manchester United in Bassevelde neer en ook nu is het deelnemersveld ronduit indrukwekkend. Real Madrid topt ook dit jaar de affiche, maar met ploegen als Porto, Lille en Celtic strikte de bestuursploeg van John De Pauw (70) opnieuw buitenlandse kleppers van formaat. De Pauw is onze gesprekspartner in de aanloop naar het toernooi. Hij is opnieuw een fiere organisator.

“We zijn als organisator vooral heel blij dat we ons jubileum kunnen vieren met zo’n schitterende affiche. Bassevelde is intussen een begrip in het jeugdvoetbal. Het rijtje Rode Duivels dat hier de revue passeerde is indrukwekkend. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Vincent Kompany, Jérémey Doku, Axel Witsel, Youri Thielemans en zo kan ik nog wel even doorgaan. Van Aken zelfs als speler van PSV. En de selectie van het huidige Oranje bestaat voor driekwart uit jongens die het beste van zichzelf gaven op onze U13 Cup. Memphis Depay, spits van Oranje, zegt in zijn biografie dat hij in Bassevelde echt tot het besef kwam dat hij profvoetballer wilde worden. Een quote die kan tellen. De erfenis van ons toernooi is gewoon indrukwekkend. Wist je dat ook Remco Evenepoel hier ooit kwam shotten?”

Miguel Van Damme

Het toernooi opent traditioneel op vrijdag en dit jaar is de openingswedstrijd er een tussen de U18 van KAA Gent en die van Cercle Brugge. Bassevelde wil daarmee een eerbetoon geven aan de veel te vroeg overleden Miguel Van Damme. “Miguel speelde ooit als veldvoetballer mee op de U13 Cup. Op het toernooi scoorde hij via een geweldige vrije trap. Het is een moment dat veel mensen uit Bassevelde bijgebleven is en zegt veel over de persoonlijkheid van Miguel. Miguel had een geweldige vechtlust en dat heeft hij bewezen in zijn ongelijke strijd tegen de vreselijke ziekte. Miguel zit voor altijd in ons hart.”

Kleppers

Het deelnemersveld van de U13 Cup is jaar na jaar indrukwekkend en dat is dit jaar niet anders. Naast Europese topploegen als Real Madrid en FC Porto zakt nog veel mooi volk naar Bassevelde af. De Pauw maakt bewuste keuzes bij het samenstellen van het deelnemersveld. “Het is zo dat ik ook steeds rekening probeer te houden met de kwaliteit van de selectie van de ploegen. Zo was Manchester City dit jaar een optie en natuurlijk begroet je zo’n ploeg met veel plezier, maar dit jaar hebben ze niet zo’n sterk team bij de U13 en dat speelt dan zeker mee bij onze keuze. Zo ben ik dit jaar bij voorbeeld heel fier dat we FC Kopenhagen strikten. Kopenhagen is één van de beste voetbalscholen uit Scandinavië. Reken daar topploegen uit België, Frankrijk en Nederland en ex-winnaars als Bayer Leverkusen en Celtic, mijn favoriete ploeg, bij en je hebt alle ingrediënten voor een toptornooi. Het doet me ook veel plezier om te horen dat topref Bram Van Driessche onlangs liet noteren dat jeugdvoetbal nergens puurder is dan in Bassevelde. En zelf floot hij hier ook toen hij nog in de provinciale reeksen aan de slag was. De U13 Cup speelt ook zijn sociale rol, want de U13 Cup was ooit de thuis van een toernooi voor dakloze voetballers, ook voetballende meisjes kregen al heel vroeg de kans te schitteren en de G-voetballers van GFC De Grasduikers vormen al jaren een vaste waarde op onze affiche.”

Voetbalboek

Vijfentwintig jaar vielen schitterende voetbalmomenten te beleven in Bassevelde en dat wou de organisatie VZW Maarten niet zo maar laten voorbijgaan. De Pauw is fier over het jubileumboek over ‘Voetbalgoud’. “Het toernooi kwam er vooral onder impuls van Patrick Martens, de pa van Maarten Martens. Intussen zijn we meer dan 25 jaar verder - de voorbije jaren was corona de spelbreker - en voelden we dat het tijd werd om alle bijzondere momenten op te tekenen. Kristof Vereecke en Pieter Dobbelaere sprokkelden heel wat mooie momenten bij elkaar en smukten alles op met fraai fotomateriaal. Herman De Groote zorgde voor het grafisch design en zo werd het boek een pareltje voor iedereen die onze organisatie een warm hart toedraagt. In het boek is er natuurlijk ook wat ruimte voor ons eigen Bassevelde of voor de U13 Cup-selectie. Ook daar is kwaliteit te ontdekken. Voor jongens als Nikola Storm was het de start van een mooie profloopbaan.”