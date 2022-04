Basketbalspeler Wen Mukubu (Kangoeroes Mechelen) heeft intensieve zorgen nodig

Wen Mukubu is weer bij zijn positieven. Een kleine twee weken geleden werd er bij de Kangoeroes-forward een infectie tussen de longen en het hart vastgesteld. Bij een ziekenhuisopname kwam het lichaam van Mukubu in een shocktoestand terecht. Ondertussen evolueert de gezondheid van Mukubu in de goede zin, maar is er nog steeds een intensieve medische zorg verreist. Vandaag kwam de club met een officieel perscommuniqué naar buiten om duidelijk te schetsen.

“De operatie is goed verlopen, Wen is nog steeds onder intensieve medische aandacht en behandeling. Hij is momenteel in een stabiele toestand en is herstellende. .We willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun, jullie zorgen en betrokkenheid. Het is een zeer onverwachte en moeilijke tijd geweest voor Wen en zijn familie. We vragen u vriendelijk om zijn privacy te respecteren”, aldus de club.

Revalidatie

Dat Mukubu nog een lange herstelperiode te wachten staat, is evident. Mogelijk zit het seizoen erop voor de Mechelse ploegkapitein. Een klap voor de seizoensrevelatie, want de impact van Mukubu op en naast het veld is enorm. Vooral zijn leiderschap zal als een gemis aangevoeld worden.

“De gezondheid van Wen primeert boven het sportieve. Al de rest is bijzaak”, zegt zijn coach Kristof Michiels. “Gelukkig is hij aan de beterhand en heb ik hem kunnen spreken. Hij klinkt positief, zoals ik hem ken. We zullen nu moeten wachten wat de hartcardiologen te zeggen hebben. Daar hebben we nog geen zicht op. Ik denk dat we hem lang moeten gaan missen”, aldus de Mechelse coach.

Extra sportief zit Kangoeroes in de hoek waar de klappen vallen. Vorige week donderdag trok Mechelen op afzondering voor de wedstrijd in Groningen. Voor en na de wedstrijd kampten heel wat spelers met maag-en darmklachten en braakneigingen. Naar de oorzaak is het nog gissen, maar een voedselvergiftiging ligt voor de hand. Even werd gevreesd dat Jesse Waleson diende opgenomen te worden. Vijf spelers bleven deze week weg van de training met een bacteriële infectie. Kangoeroes leed in Groningen zijn eerste nederlaag in de Elite Gold. De wedstrijd van morgen in en tegen Den Bosch gaat gewoon door. Mechelen vroeg nochtans om uitstel.

Tweede plaats

Sportief is er beter nieuws. Door de nederlaag van Leuven Bears bij Den Bosch, is Mechelen na dit weekend wiskundig zeker van de tweede plaats. Bij een eventuele gelijke eindstand na de crossborder fase, blijft Mechelen positief tegenover zijn Belgische concurrenten staan.