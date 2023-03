Basketbalspeler Domagoj Proleta (Brussels) en futsaller Franco Jelovcic (RSCA) ontmoeten elkaar: “Groot respect voor elkaar”

Voetballer Franco Jelovcic voelt zich thuis in het basketbal. “Op school was basketbal verplichte kost. Ik heb zelf ook nog even actief gespeeld, maar ik begon pas op mijn achttiende jaar. Dat was te oud. Mijn roots liggen in Sibenik. Dat was ook de woonplaats van Drazen Petrovic, de meest legendarische Kroatische basketbalspeler. Hij was de eerste Europeaan die doorbrak in de NBA. Toen hij in 1993 overleed, was het hele land in rouw. Sibenik was plots het episch centrum van de wereld. Zelf was ik nog klein, maar de verhalen over Drazen gaan nog altijd rond in de stad. Ik kijk vaak naar basketbal. De NBA boeit me, maar uiteraard kijk ik ook met plezier naar onze eigen Adriatic League. Daar hebben de Servische clubs het momenteel voor het zeggen. (lacht) Het is niet altijd makkelijk om onze kalenders af elkaar af te stemmen, maar ik wil zo snel mogelijk Brussels aan het werk zien.”