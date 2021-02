Basketbalclub Kortrijk Spurs heeft met Steve Rousseau nieuwe en ambitieuze voorzitter: “In 2025 de Beker van België winnen”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEBasketbalclub Kortrijk Spurs heeft een nieuwe voorzitter. Steve Rousseau (48), CEO van HR-bedrijf House of Talents en broer van sp.a-voorzitter Conner, is de nieuwe preses van de club. Rousseau wil de Kortrijkse club doen schitteren als nooit tevoren. Rousseau volgt bij Kortrijk het duo Allaert-Cornelis op.

Oud-speler en bestuurslid Pieter Destaebel en Kortrijks schepen van Sport Arne Vandendriessche stelden Rousseau de vraag om voorzitter te zijn. “Toen Arne met de vraag op de proppen kwam om voorzitter te worden van deze fantastische club, begon mijn bloed instant sneller te stromen. De liefde voor de basketbalsport heb ik van mijn pa, Jo Rousseau, doorgekregen”, klinkt het bij de nieuwe preses van Spurs. “Ik vind het dan ook een eer om mee te mogen schrijven aan dit positieve verhaal in een basketminnende stad als Kortrijk.”

Rousseau heeft overigens een basketbalverleden bij clubs uit de Kortrijkse regio. “Ook al ben ik pas op mijn achttiende begonnen met basketbal, ik heb ‘machtige’ momenten beleefd bij zowel Izegem, de Wikings als Olbak Bissegem. Olbak is trouwens één van de voorlopers van de fusieclub. Passie, vriendschap en delen: die belangrijke factoren in mijn leven worden stuk voor stuk afgevinkt in dit verhaal.”

Binnen de drie jaar promoveren naar Euromillions League

En Rousseau doet dat met de nodige ambities. “Nu de fusie tussen Kortrijk Sport en BTK verteerd is, kunnen we verder kijken. Onze herenploeg zit nu net in Top Division One, de damesploeg staat vijfde in Top Division Women. Nieuw is dat we nu de ambitie uitspreken dat we ook met onze heren naar de Euromillions League willen.”

En daar horen meteen ook de nodige ambities bij voor de komende jaren. “We willen binnen de drie jaar met onze herenploeg en tal van eigen jeugdspelers uitkomen op het hoogste niveau. In 1975 won Kortrijk voor het laatst de Beker van België. Het zou fantastisch zijn om dat vijftig jaar later nog eens over te doen. Ook met de damesploeg, nu al een subtopper in eerste klasse, zullen we het niveau proberen op te krikken richting top. Europees spelen is daar de ambitie.”

Blijven inzetten op jeugdwerking

De club blijft ook inzetten op de jeugdwerking. “De eerste ploegen vormen een vliegwiel en moeten de jeugdwerking stimuleren en de jonge basketters inspireren. Infrastructuur, coaches en begeleiding: we streven naar topniveau. Alles is aanwezig om voort te bouwen aan de professionalisering van deze mooie club waar al goed werk is verricht.”