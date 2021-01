Basket Waregem pakt in derby tegen Kortrijk Spurs eerste zege van het seizoen: “Ons geloof in de zege was ontzettend groot”

De partij kwam maar heel langzaam op gang. Na vijf minuten spelen stond het slechts 4-1 in het voordeel van Waregem. Claessens duwde Waregem naar 15-2, maar Kortrijk klampte heel goed aan. Na de rust (33-24) leek Kortrijk in de match te komen, maar dichter dan tien punten kwamen de bezoekers nooit meer. Waregem stond op een bepaald moment zelfs 18 punten op voorsprong.

De vreugde was dan ook groot bij Waregem nu de eerste overwinning van het seizoen een feit was. “Onze inzet en ons geloof om deze wedstrijd te winnen heeft Kortrijk de das omgedaan”, klinkt het bij Nastja Claessens die de wedstrijd eindigde met zestien punten achter haar naam. De rising star van het damesbasketbal voegde daar ook nog eens 11 rebounds aan toe voor een double double.

Revanche pakken voor nederlaag tegen Sparta Laarne

Volgend weekend gaat Waregem meteen voor een tweede opeenvolgende overwinning tegen Sparta Laarne. Na de eerste overwinning heeft Waregem de smaak helemaal te pakken om op dit elan door te gaan. Waregem speelt trouwens opnieuw in eigen huis, wat ook een boost moet geven. “Ik denk dat we tegen hen nog iets recht te zetten”, gaat Claessens verder. In de heenwedstrijd ging Waregem onderuit, terwijl het de wedstrijd lange tijd onder controle had. Laarne pakte uiteindelijk de overwinning op ervaring.

Het is voor Basket Waregem een bijzonder eerste seizoen in Top Division Women door alle coronamaatregelen. Het grote voordeel is dat de ploeg voor volgend seizoen al zeker is van een verlengd verblijf in de hoogste klasse van het damesbasketbal. “We maken van dit seizoen een jaar waarin we heel veel kunnen leren”, sluit Nastja Claessens af. “We proberen van elke wedstrijd gebruik te maken om ontzettend veel ervaring op te doen en dat mee te pakken naar volgend seizoen.”