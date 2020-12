Basket Waregem ook dit weekend aan de slag tegen een topploeg uit Top Division Women: “Opnieuw zonder druk spelen”

Basket Waregem speelt komend weekend zondagmiddag de volgende competitiewedstrijd in Top Division Women. Na de verplaatsing naar Castors Braine vorig weekend wacht ook nu een uitwedstrijd. Tegenstander is Kangoeroes Basket Mechelen, één van de subtoppers in de reeks.

Basket Waregem is blij terug op het hoogste niveau van het damesbasketbal te acteren. Na de nederlaag in Braine willen de meiden van coach Frederic Claessens nog meer hun tanden laten zien tegen Kangoeroes. “Voor ons is elke wedstrijd er eentje om bij te leren”, vertelt Margot Vanhoutte. “Kangoeroes Mechelen is een zeer goede ploeg met ook nog eens veel buitenlandse speelsters. Ons doel is om de opdrachten die de coach meegeeft zo goed mogelijk uit te voeren en te groeien doorheen de match.”

Na het afhaken van twee ploegen is de competitie beperkter. Winstkansen zijn dus schaarser, maar er hangt wel geen degradatie in de lucht. Waregem is nu al zeker om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te spelen, ook al wordt er dit seizoen niet of weinig gewonnen.

“Tijdens dit seizoen willen we vooral ervaring opdoen op het hoogste niveau. Aangezien er dit seizoen geen dalers zijn, kunnen we zonder druk spelen en weten we dat we ook volgend seizoen op dit niveau kunnen aantreden. Hierdoor valt er enige druk van onze schouders en kunnen we iets meer zonder stress spelen.”

Livestreaming van de wedstrijden

Dat de competitie opnieuw bezig is, is al een succes op zich. “Ik vind het eerst en vooral leuk dat we opnieuw kunnen basketten. Het tweemaal testen per week is noodzakelijk en dit zullen we dan ook steeds volgens het protocol doen.”

“Matchen zonder publiek spelen is natuurlijk nooit leuk, maar ik vind het wel een goede oplossing als de matchen live gestreamd worden via Facebook bijvoorbeeld. Volgens mij moeten we er niet echt meer op hopen om matchen met publiek te spelen. Als het wel nog zou mogen is dat natuurlijk heel leuk. Het zou ook tof zijn voor de andere competities dat zij nog kunnen opstarten dit jaar, maar dat weten we natuurlijk niet”, besluit Margot Vanhoutte.