Basket Waregem onderuit tegen Kortrijk Spurs: “Veel gegeven en dat cash betaald in vierde quarter”

Drie quarters lang kon Basket Waregem het Kortrijk Spurs in de West-Vlaamse derby in Top Division Women moeilijk maken. In het slotquarter kwam de ervaring van Kortrijk bovendrijven en moest Basket Waregem alsnog het onderspit delven. Coach Frederic Claessens blijft enorm strijdvaardig.

Het was een leuke pot basketbal om via de online kanalen te bekijken. “De derby tegen Kortrijk zal een mooi kijkstuk geweest zijn voor de neutrale supporter”, vertelt coach Frederic Claessens. “Er vielen alvast heel wat scores. Zelf hou ik er een gemengd gevoel aan over. We lieten Kortrijk te gemakkelijk en te veel scoren, met 90 punten tegen kunnen we nooit een wedstrijd winnen. Zeker in de defensieve rebound moeten we nog een tandje bijsteken.”

Ondanks het feit dat Waregem nog geen enkele zege wist te boeken in deze competitie blijft coach Claessens vooruitkijken. “Ik ben fier op deze groep. Ze laten het hoofd niet hangen en de speelsters zijn bereid de mindset te plaatsen op vooruitgang van ons spel en niet op het scorebord. Mijn dames hebben veel gegeven in eerste twee quarters en dit hebben we cash betaald gekregen in de vierde periode.”

Nieuwe derby volgende week

Toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel, maar met zo’n jeugdige bende is dat ook logisch. “We moeten groeien in het perfect uitvoeren van de individuele en teamafspraken”, gaat coach Claessens verder “Op dit niveau is half werk niet aan de orde. We blijven ons focussen op het proces om stap per stap vooruitgang te boeken.”

Coach Claessens mag zich met zijn team meteen weer opmaken voor de West-Vlaamse derby. Volgend weekend wordt de terugwedstrijd al in Waregem gespeeld. Doordat de competitie gesloten is, moet er niet gekeken worden naar de klassering. “In de vijf wedstrijden die we gespeeld hebben was er maar een thuiswedstrijd en hebben we tegen de drie profploegen mogen spelen. De volgende weken spelen we meer op ons eigen veld en krijgen we de subtoppers en de ploegen die dichter bij ons aanleunen over de vloer. Ik kijk er naar uit. Maar eerst nog de terugwedstrijd tegen Kortrijk tot een goed einde proberen te brengen”, besluit coach Claessens.