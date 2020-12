Basket Waregem herneemt de competitie in Top Division Women: “Druk is van de ketel nu er niemand kan degraderen”

Basket Waregem begon twee weken geleden aan de trainingen ter voorbereiding van het tweede deel van het seizoen. Maar eerst werden er nog sneltests afgenomen. Twee keer per week wordt iedereen getest, op maandag en vrijdag. Tot nu toe waren de tests allemaal negatief. “We veranderen niks aan onze doelstellingen”, klinkt het bij coach Frederic Claessens. “In het eerste deel van de competitie willen we iedereen laten spelen en gewoon worden aan het ritme van Top Division Women. In het tweede gedeelte was het de bedoeling om het behoud te verzekeren door enkele wedstrijden mee te pikken.”

Het seizoen in de hoogste divisie bij de vrouwen wordt een gesloten competitie. Niemand kan op het einde van het jaar degraderen naar eerste landelijke, iets wat een geschenk is voor de nieuwkomer in Top Division Women. “Door de huidige coronasituatie is er inderdaad geen daler”, gaat Claessens verder. “Dat neemt meteen heel wat druk van de ketel. We hebben nu al de zekerheid dat we ook volgend seizoen op het hoogste niveau kunnen aantreden met dit toch zeer jeugdig team.”

Enkele afwezigen in het team

Waregem speelde dit seizoen nog maar één wedstrijd in Top Division Women, maar daarin lieten de speelsters duidelijk zien dat ze zich niet zomaar laten doen. Zaterdag is het oppermachtige Castors Braine de tegenstander. “Het accent ligt voor ons op ervaring opdoen en iedereen spelgelegenheid te geven, zodat we kunnen wennen aan dit niveau. Dat zal in Braine ook niet anders zijn.”

Volledig is het team van coach Claessens niet. Momenteel wordt met tien speelsters getraind. Marthe Devoldere blesseerde zich tijdens de eerste trainingen. Hanne Debaveye komt pas terug uit revalidatie. Margaux Van Melle is afwezig door examens. Waregem kiest ook dit seizoen voor drie trainingen per week, maar door de nieuwe start is er nu ook een vierde training ingepland.