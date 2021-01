Basket SKT Ieper maakt het beste van jeugdwerking in coronatijden: “Veel onzekerheid”

De nieuwe regels zijn nog niet officieel en dus heerst er bij de clubs veel onzekerheid. “Vooral wat betreft het spelen van wedstrijden is het ontzettend onduidelijk”, legt jeugdcoördinator Pedro Decrock uit. “Kunnen die eigenlijk nog doorgaan? Volgens onze interpretatie wellicht niet. Als de sportbubbel herleid wordt tot tien spelers, dan hebben heel wat ploegen problemen. Want meestal bestaan de teams uit elf of twaalf spelertjes. Moet je dan een beurtrol invoeren? Bovendien is dit alles ook nog niet van kracht. Wanneer zal de beslissing vallen en wanneer gaat alles in? We zitten nog met veel vragen.”

Maar dat is nog niet het grootste probleem voor de jeugdwerking van Ieper. “Die spelertjes mogen tenminste nog basketbal spelen”, gaat Decrock voort. “Elke speler vanaf de U14 zit al maanden thuis. Je moet eens denken aan onze landelijke jongens, die in principe drie keer per week trainen en een wedstrijd spelen. Dat is enorm veel sociaal contact dat hen afgenomen wordt. En dan zwijgen we nog over hun basketbalopleiding. Dit zal diepe wonden slaan.”

Vaccinatiecentrum

SKT Ieper is dan ook op zoek naar oplossingen. “Volgende week kijken we of we geen programma kunnen aanbieden met alternatieve activiteiten zoals lopen en fietsen”, stelt Decrock. “Je moet toch iets kunnen doen om die spelers actief te houden. We hielden ook al eens een online quiz, maar dat is niet hetzelfde. Maar ik nog het meest van al mee zit, zijn de provinciale ploegen. Die bestaan meestal maar uit zeven tot negen spelers. Ik verwacht dat veel spelertjes daar zullen afhaken en dat we in de problemen zullen komen om teams te vormen voor volgend seizoen.”

Een ander struikelblok is dat één van de twee sporthallen ingenomen is als vaccinatiecentrum. “Eerst was er sprake dat het tot augustus zou zijn. “Nu horen we al dat het tot eind oktober kan zijn. Dat bezorgt ons heel wat problemen”, besluit Decrock. “Wij hebben 24 teams in competitie, waar moeten we die allemaal huisvesten? Er is nog zoveel onduidelijkheid en onzekerheid.”