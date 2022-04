Basket Sijsele en KBGO Finexa Basket@Sea oog in oog in Top Division Two: “Revanche nemen voor heenmatch”

Bij Basket Sijsele zijn ze de openingswedstrijd van de competitie nog niet vergeten. Sijsele liet de zege in de slotfase schieten. “We zijn uiteraard gebrand op revanche, we hebben dan ook nog iets recht te zetten van de heenmatch”, klinkt het bij Ruben De Baene van Basket Sijsele. “Onze blessures doen hier uiteraard niet goed aan, maar dat is nu al enkele weken zo. We moeten roeien met de riemen die we hebben en zo ons beste niveau halen, het zal uiteraard niet makkelijk worden. De koppen in dezelfde richting en de match met de volle intensiteit en winnaarsmentaliteit spelen, dat zal al een grote invloed hebben. Ook na vorige week hebben we voor het thuispubliek nog iets recht te zitten, we toonden onze winnaarsmentaliteit nog te weinig.”