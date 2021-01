Basket Poperinge ziet sporthal omgevormd worden tot vaccinatiecentrum: “Wellicht tot eind oktober”

VOETBAL DERDE PROVINCIALE A VK Knesselare start volgend seizoen met tweede ploeg in provincia­le reeksen: “Ik voel dat spelers weer graag het shirt van Knesselare aantrekken”

22 januari Voor veel ploegen uit het provinciale voetbal is het harken om in coronatijden overeind te blijven. Niet voor VK Knesselare. Na de promotie van vierde naar derde provinciale is voorzitter Jean-Pierre Buyle trots dat zijn ploeg een tweede elftal in de provinciale reeksen in lijn kan brengen.