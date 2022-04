Basket Midwest All-in Garden Tielt pakt de titel in derde provinciale: “Gevierd en gedanst tot in de vroege uurtjes”

basketbal derde provincialeIn derde provinciale is Basket Tielt zeker van de titel. De ploeg van coach Hans Vanoosthuyze won van Rapid Langemark en kan op drie wedstrijden van het einde in de rangschikking niet meer bijgehaald worden door de eerste achtervolgers.

Rapid Langemark ging met 64-49 voor de bijl. “Het is leuk om op drie wedstrijden van het einde zeker te zijn van de titel”, zegt coach Van Oosthuyze meteen. “Daarom was het mogelijk om van onze laatste thuiswedstrijd een galamatch van te maken. Het bestuur had dan ook heel veel inspanningen geleverd er ervoor gezorgd dat dit een echte titelmatch werd met alles erop en eraan. Via deze weg nogmaals mijn dank aan de club. De opkomst van supporters en sympathisanten was dan ook heel groot, er zat zeker 200 man op de tribunes.”

Tielt heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd verloren. “Als je tot en met de laatste thuismatch nog altijd ongeslagen bent, dan denk ik dat je een terechte kampioen bent. Onze sterkte dit jaar was de ploeg. We beschikken over een heel goed uitgebalanceerde ploeg waarbij alle kwaliteiten en sterktes aanwezig waren. Elke week was het een andere speler die de hoofdrol opeiste, dit in tegenstelling tot andere ploegen waarbij het telkens van dezelfde spelers moet komen. De groepssfeer was een heel belangrijke factor in het halen van de titel. Mijn gasten hangen heel goed samen op en naast het terrein, met geen enkele speler met sterallures.”

Veel ambitie

De ploeg maakt de overstap naar tweede provinciale met veel ambitie. “Ik denk dat het mogelijk moet zijn om bovenaan mee te draaien. Het is wel nog een vraagteken hoe de competitie eruit zal zien. Omdat er dit jaar enkel stijgers zijn en geen dalers, heb ik al vernomen dat er volgend seizoen in tweede provinciale tweede reeksen zouden komen. Dan moet je uiteraard een beetje geluk hebben om in de juiste poule te zitten, maar we moeten uitgaan van onze eigen sterkte en we gaan dan ook voor het hoogst mogelijke.”

“Ik ben aan dit project in Tielt begonnen met de ambitie om in twee jaar tijd van vierde provinciale naar tweede te promoveren en dit is gelukt met twee kampioenentitels. Het is gemakkelijk om dergelijke ambities te hebben, maar je moet het ook nog altijd maar doen. Daardoor blijf ik zeker aan boord, want mijn honger is nog niet gestild. Er zijn twee spelers die de schoenen aan de haak hangen, één speler die de club verlaat en drie spelers die overstappen naar onze nieuwe Two-ploeg in vierde provinciale. Dit betekent zes spelers minder, maar ik heb al vier transfers kunnen realiseren waar ik heel blij en hoopvol over ben. Volgend seizoen hebben we een kern van elf spelers waarbij het ook de bedoeling is om onze eigen jeugdspelers nu en dan een kans te geven om te proeven van de eerste ploeg.”

Het feestje achteraf was fantastisch, zo laat de coach nog weten. “Ook hiervoor alles erop en eraan, wat een echt kampioensfeestje nodig heeft. De uitbater van de cafetaria had voor een DJ gezorgd, waardoor het feestje compleet was. Er werd gevierd en gedanst tot in de vroege uurtjes.”

